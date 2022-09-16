https://ria.ru/20220916/tribunal-1817338269.html

Общественный трибунал фиксирует преступления Киева, заявил Григорьев

Общественный трибунал фиксирует преступления Киева, заявил Григорьев - РИА Новости, 16.09.2022

Общественный трибунал фиксирует преступления Киева, заявил Григорьев

Международный общественный трибунал по преступлениям украинских неонацистов и их пособников фиксирует огромный поток информации о военных преступлениях, который РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T16:53

2022-09-16T16:53

2022-09-16T16:54

россия

киев

максим григорьев (директор фонда исследований проблем демократии)

специальная военная операция на украине

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/146984/68/1469846812_0:193:4160:2533_1920x0_80_0_0_e74517ba07ff3bbe555d8034cd82f466.jpg

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Международный общественный трибунал по преступлениям украинских неонацистов и их пособников фиксирует огромный поток информации о военных преступлениях, который передает в следственные органы РФ, работа продолжается и в дальнейшем трибунал будет проводить собственные заседания, сообщил РИА Новости член Общественной палаты Российской Федерации, директор Фонда исследования проблем демократии и председатель трибунала Максим Григорьев."У нас будут заседания, это очень долгая история, это как немецко-фашистских преступников ловили долгие годы, до сих пор между прочим… так и трибунал над украинскими преступниками, это все долгая история, это не одномоментно. Сейчас мы анализируем информацию, потому что огромный поток идет преступлений, и мы сосредоточились на том, чтобы это фиксировать непосредственно на земле, на территории", - сказал Григорьев.Ранее на пресс-конференции о работе трибунала на площадке министерства иностранных дел РФ он отметил, что организация констатирует резкое увеличение числа военных преступлений со стороны украинских военных."В освобожденных районах мы работаем, более 450 человек опросили, количество это фиксируется, мы естественно передаем в следственный комитет Российской Федерации, в прокуратуру наши материалы... мы продолжаем работать, делая то, что может делать общественность… наша задача найти и придать достоянию общественности и передать в судебные органы стран, откуда у нас члены трибунала", - также добавил Григорьев.

https://ria.ru/20220825/zaporozhe-1812118821.html

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, киев, максим григорьев (директор фонда исследований проблем демократии), в мире