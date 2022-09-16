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Общественный трибунал фиксирует преступления Киева, заявил Григорьев - РИА Новости, 16.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220916/tribunal-1817338269.html
Общественный трибунал фиксирует преступления Киева, заявил Григорьев
Общественный трибунал фиксирует преступления Киева, заявил Григорьев - РИА Новости, 16.09.2022
Общественный трибунал фиксирует преступления Киева, заявил Григорьев
Международный общественный трибунал по преступлениям украинских неонацистов и их пособников фиксирует огромный поток информации о военных преступлениях, который РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T16:53
2022-09-16T16:54
россия
киев
максим григорьев (директор фонда исследований проблем демократии)
специальная военная операция на украине
в мире
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Международный общественный трибунал по преступлениям украинских неонацистов и их пособников фиксирует огромный поток информации о военных преступлениях, который передает в следственные органы РФ, работа продолжается и в дальнейшем трибунал будет проводить собственные заседания, сообщил РИА Новости член Общественной палаты Российской Федерации, директор Фонда исследования проблем демократии и председатель трибунала Максим Григорьев."У нас будут заседания, это очень долгая история, это как немецко-фашистских преступников ловили долгие годы, до сих пор между прочим… так и трибунал над украинскими преступниками, это все долгая история, это не одномоментно. Сейчас мы анализируем информацию, потому что огромный поток идет преступлений, и мы сосредоточились на том, чтобы это фиксировать непосредственно на земле, на территории", - сказал Григорьев.Ранее на пресс-конференции о работе трибунала на площадке министерства иностранных дел РФ он отметил, что организация констатирует резкое увеличение числа военных преступлений со стороны украинских военных."В освобожденных районах мы работаем, более 450 человек опросили, количество это фиксируется, мы естественно передаем в следственный комитет Российской Федерации, в прокуратуру наши материалы... мы продолжаем работать, делая то, что может делать общественность… наша задача найти и придать достоянию общественности и передать в судебные органы стран, откуда у нас члены трибунала", - также добавил Григорьев.
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россия, киев, максим григорьев (директор фонда исследований проблем демократии), в мире
Россия, Киев, Максим Григорьев (директор Фонда исследований проблем демократии), Специальная военная операция на Украине, В мире
16:53 16.09.2022 (обновлено: 16:54 16.09.2022)
 
Общественный трибунал фиксирует преступления Киева, заявил Григорьев

Максим Григорьев: трибунал фиксирует множество информации о военных преступлениях Киева

© РИА Новости / SputnikМаксим Григорьев, директор Фонда исследования проблем демократии
Максим Григорьев, директор Фонда исследования проблем демократии - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости / Sputnik
Максим Григорьев, директор Фонда исследования проблем демократии . Архивное фото
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Международный общественный трибунал по преступлениям украинских неонацистов и их пособников фиксирует огромный поток информации о военных преступлениях, который передает в следственные органы РФ, работа продолжается и в дальнейшем трибунал будет проводить собственные заседания, сообщил РИА Новости член Общественной палаты Российской Федерации, директор Фонда исследования проблем демократии и председатель трибунала Максим Григорьев.
"У нас будут заседания, это очень долгая история, это как немецко-фашистских преступников ловили долгие годы, до сих пор между прочим… так и трибунал над украинскими преступниками, это все долгая история, это не одномоментно. Сейчас мы анализируем информацию, потому что огромный поток идет преступлений, и мы сосредоточились на том, чтобы это фиксировать непосредственно на земле, на территории", - сказал Григорьев.
Ранее на пресс-конференции о работе трибунала на площадке министерства иностранных дел РФ он отметил, что организация констатирует резкое увеличение числа военных преступлений со стороны украинских военных.
"В освобожденных районах мы работаем, более 450 человек опросили, количество это фиксируется, мы естественно передаем в следственный комитет Российской Федерации, в прокуратуру наши материалы... мы продолжаем работать, делая то, что может делать общественность… наша задача найти и придать достоянию общественности и передать в судебные органы стран, откуда у нас члены трибунала", - также добавил Григорьев.
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