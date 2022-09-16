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Путин заявил о значительном росте товарооборота с Китаем

Путин заявил о значительном росте товарооборота с Китаем - РИА Новости, 16.09.2022

Путин заявил о значительном росте товарооборота с Китаем

Президент России Владимир Путин сообщил, что товарооборот с Китаем в 200 миллиардов долларов вот-вот будет достигнут. РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T19:16

2022-09-16T19:16

2022-09-16T19:16

экономика

цены на нефть

китай

узбекистан

владимир путин

россия

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САМАРКАНД, 16 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что товарооборот с Китаем в 200 миллиардов долларов вот-вот будет достигнут."Мы просто констатировали значительный рост товарооборота. В прошлом году, я уже говорил об этом, 140 миллиардов было. Мы ставили задачу добраться до 200 миллиардов долларов торгового оборота, но думали, что это отдаленная цель, за горизонтом", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам своего визита в Узбекистан.По его словам, в этом году товарооборот достигнет где-то 180, а может 190 миллиардов долларов."Вот эта цель 200 миллиардов, она вот-вот будет реализована", - дополнил Путин.

https://ria.ru/20220916/tovarooborot-1817380926.html

китай

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экономика, цены на нефть, китай, узбекистан, владимир путин, россия