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Путин заявил о значительном росте товарооборота с Китаем
Путин заявил о значительном росте товарооборота с Китаем - РИА Новости, 16.09.2022
Путин заявил о значительном росте товарооборота с Китаем
Президент России Владимир Путин сообщил, что товарооборот с Китаем в 200 миллиардов долларов вот-вот будет достигнут. РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T19:16
2022-09-16T19:16
2022-09-16T19:16
экономика
цены на нефть
китай
узбекистан
владимир путин
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САМАРКАНД, 16 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что товарооборот с Китаем в 200 миллиардов долларов вот-вот будет достигнут."Мы просто констатировали значительный рост товарооборота. В прошлом году, я уже говорил об этом, 140 миллиардов было. Мы ставили задачу добраться до 200 миллиардов долларов торгового оборота, но думали, что это отдаленная цель, за горизонтом", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам своего визита в Узбекистан.По его словам, в этом году товарооборот достигнет где-то 180, а может 190 миллиардов долларов."Вот эта цель 200 миллиардов, она вот-вот будет реализована", - дополнил Путин.
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экономика, цены на нефть, китай, узбекистан, владимир путин, россия
Экономика, Цены на нефть, Китай, Узбекистан, Владимир Путин, Россия
Путин заявил о значительном росте товарооборота с Китаем
Путин: Россия скоро достигнет уровня товарооборота с Китаем в 200 миллиардов долларов