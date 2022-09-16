Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил об уверенном росте товарооборота с Турцией - РИА Новости, 16.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220916/tovarooborot-1817380926.html
Путин заявил об уверенном росте товарооборота с Турцией
Путин заявил об уверенном росте товарооборота с Турцией - РИА Новости, 16.09.2022
Путин заявил об уверенном росте товарооборота с Турцией
Товарооборот России и Турции уверенно растет, заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом. РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T17:59
2022-09-16T17:59
владимир путин
турция
россия
реджеп тайип эрдоган
в мире
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808536195_0:151:3280:1995_1920x0_80_0_0_5edc94cce291330e44f98dd0139ae8c3.jpg
САМАРКАНД, 16 сен - РИА Новости. Товарооборот России и Турции уверенно растет, заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом."Торговый оборот между Турцией и Россией растет, растет уверенно", - отметил Путин.Ранее президент Эрдоган заявил, что Турция и Россия подписали дорожную карту по экономическому сотрудничеству, намерены довести товарооборот до 100 миллиарда долларов.
https://ria.ru/20220916/gaz-1817367755.html
турция
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808536195_82:0:2813:2048_1920x0_80_0_0_f290d237bf28886a1b8d6efb3b552826.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, турция, россия, реджеп тайип эрдоган, в мире, экономика
Владимир Путин, Турция, Россия, Реджеп Тайип Эрдоган, В мире, Экономика
17:59 16.09.2022
 
Путин заявил об уверенном росте товарооборота с Турцией

Президент Путин заявил, что товарооборот России и Турции уверенно растет

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
САМАРКАНД, 16 сен - РИА Новости. Товарооборот России и Турции уверенно растет, заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом.
"Торговый оборот между Турцией и Россией растет, растет уверенно", - отметил Путин.
Ранее президент Эрдоган заявил, что Турция и Россия подписали дорожную карту по экономическому сотрудничеству, намерены довести товарооборот до 100 миллиарда долларов.
Рабочий на газовой станции в Турции - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
Вчера, 17:39
Путин назвал Турцию надежным поставщиком российского газа в Европу
 
Владимир ПутинТурцияРоссияРеджеп Тайип ЭрдоганВ миреЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала