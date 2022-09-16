https://ria.ru/20220916/tovarooborot-1817380926.html

Путин заявил об уверенном росте товарооборота с Турцией

Путин заявил об уверенном росте товарооборота с Турцией - РИА Новости, 16.09.2022

Путин заявил об уверенном росте товарооборота с Турцией

Товарооборот России и Турции уверенно растет, заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом. РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T17:59

2022-09-16T17:59

2022-09-16T17:59

владимир путин

турция

россия

реджеп тайип эрдоган

в мире

экономика

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САМАРКАНД, 16 сен - РИА Новости. Товарооборот России и Турции уверенно растет, заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом."Торговый оборот между Турцией и Россией растет, растет уверенно", - отметил Путин.Ранее президент Эрдоган заявил, что Турция и Россия подписали дорожную карту по экономическому сотрудничеству, намерены довести товарооборот до 100 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20220916/gaz-1817367755.html

турция

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

владимир путин, турция, россия, реджеп тайип эрдоган, в мире, экономика