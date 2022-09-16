https://ria.ru/20220916/tovarooborot-1817380926.html
Путин заявил об уверенном росте товарооборота с Турцией
Путин заявил об уверенном росте товарооборота с Турцией - РИА Новости, 16.09.2022
Путин заявил об уверенном росте товарооборота с Турцией
Товарооборот России и Турции уверенно растет, заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом. РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T17:59
2022-09-16T17:59
2022-09-16T17:59
владимир путин
турция
россия
реджеп тайип эрдоган
в мире
экономика
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САМАРКАНД, 16 сен - РИА Новости. Товарооборот России и Турции уверенно растет, заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом."Торговый оборот между Турцией и Россией растет, растет уверенно", - отметил Путин.Ранее президент Эрдоган заявил, что Турция и Россия подписали дорожную карту по экономическому сотрудничеству, намерены довести товарооборот до 100 миллиарда долларов.
https://ria.ru/20220916/gaz-1817367755.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, турция, россия, реджеп тайип эрдоган, в мире, экономика
Владимир Путин, Турция, Россия, Реджеп Тайип Эрдоган, В мире, Экономика
Путин заявил об уверенном росте товарооборота с Турцией
Президент Путин заявил, что товарооборот России и Турции уверенно растет