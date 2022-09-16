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Путин на встрече с Моди отметил рост товарооборота России и Индии
Путин на встрече с Моди отметил рост товарооборота России и Индии - РИА Новости, 16.09.2022
Путин на встрече с Моди отметил рост товарооборота России и Индии
Товарооборот РФ и Индии растет, поставки удобрений из России в эту страну увеличились более чем в восемь раз, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T16:25
2022-09-16T16:25
2022-09-16T16:32
россия
индия
экономика
владимир путин
нарендра моди
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САМАРКАНД, 16 сен - РИА Новости. Товарооборот РФ и Индии растет, поставки удобрений из России в эту страну увеличились более чем в восемь раз, сообщил президент России Владимир Путин."Товарооборот растет, в том числе за счет поставок, как вы и просили это сделать, дополнительных поставок российских удобрений на индийский рынок. Поставки удобрений из России в Индию увеличились более чем в восемь раз", - сказал Путин на встрече премьер-министром Индии Нарендрой Моди.Путин выразил надежду, что это поможет индийским аграриям решать непростые задачи по обеспечению продовольствием населения страны.
https://ria.ru/20220916/indiya-1816768902.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, индия, экономика, владимир путин, нарендра моди
Россия, Индия, Экономика, Владимир Путин, Нарендра Моди
16:25 16.09.2022 (обновлено: 16:32 16.09.2022)
Путин на встрече с Моди отметил рост товарооборота России и Индии
Путин на встрече с премьером Индии Моди отметил рост товарооборота между странами