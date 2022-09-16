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Путин на встрече с Моди отметил рост товарооборота России и Индии

Путин на встрече с Моди отметил рост товарооборота России и Индии - РИА Новости, 16.09.2022

Путин на встрече с Моди отметил рост товарооборота России и Индии

Товарооборот РФ и Индии растет, поставки удобрений из России в эту страну увеличились более чем в восемь раз, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T16:25

2022-09-16T16:25

2022-09-16T16:32

россия

индия

экономика

владимир путин

нарендра моди

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САМАРКАНД, 16 сен - РИА Новости. Товарооборот РФ и Индии растет, поставки удобрений из России в эту страну увеличились более чем в восемь раз, сообщил президент России Владимир Путин."Товарооборот растет, в том числе за счет поставок, как вы и просили это сделать, дополнительных поставок российских удобрений на индийский рынок. Поставки удобрений из России в Индию увеличились более чем в восемь раз", - сказал Путин на встрече премьер-министром Индии Нарендрой Моди.Путин выразил надежду, что это поможет индийским аграриям решать непростые задачи по обеспечению продовольствием населения страны.

https://ria.ru/20220916/indiya-1816768902.html

россия

индия

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, индия, экономика, владимир путин, нарендра моди