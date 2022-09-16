https://ria.ru/20220916/toplivo-1817294733.html

Страны ШОС выступили за рост инвестиций в добычу ископаемого топлива

Страны ШОС выступили за рост инвестиций в добычу ископаемого топлива - РИА Новости, 16.09.2022

Страны ШОС выступили за рост инвестиций в добычу ископаемого топлива

Страны Шанхайской организации сотрудничества выступают за формирование системы безопасной и эффективной энергетики, а также за рост инвестиций в добычу... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T15:28

2022-09-16T15:28

2022-09-16T15:28

экономика

самарканд

шос

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Страны Шанхайской организации сотрудничества выступают за формирование системы безопасной и эффективной энергетики, а также за рост инвестиций в добычу ископаемого топлива ведущими странами-поставщиками и странами-экспортерами нефти и газа, об этом говорится в совместном заявлении лидеров, посвященном обеспечению мировой энергетической безопасности.Документ принят по итогам саммита ШОС в Самарканде."Важно с учетом условий и особенностей каждого государства использовать общие и взаимодополняющие преимущества ископаемого топлива и источников чистой энергии и в этой связи увеличивать инвестиции в разведку и добычу ископаемого топлива ведущими странами-поставщиками и государствами-экспортерами нефти и газа", - говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.Лидеры стран ШОС также выступили за формирование системы чистой, низкоуглеродной, безопасной и эффективной энергетики, диверсификацию видов энергоносителей и источников энергии, эффективное использование экспортного потенциала, устойчивое применение чистых и низкоуглеродных источников энергии."В качестве перспективного направления рассматриваем скоординированное развитие ветровой энергетики, солнечной энергетики, гидроэнергетики, атомной энергетики, биоэнергетики, водородной энергетики, технологий накопления энергии. Особое значение имеет выстраивание адаптированной энергосистемы с постепенно увеличивающейся долей новой энергии", - отмечается в заявлении лидеров.Кроме этого, они выступили за применение различных чистых и низкоуглеродных технологий в энергетической отрасли, в том числе чистого и высокоэффективного использования ископаемого топлива в процессе энергетической трансформации."Важно сокращать технические барьеры, расширять передачу и совместное использование технологий, повышать энергоэффективность, расширять географию использования возобновляемых источников энергии, повышать уровень применения чистой энергии, содействовать развитию современной энергетической индустрии", - подчеркивается в документе.Лидеры стран ШОС также указали, что региональные кризисы и односторонние ограничительные меры меняют баланс между спросом и предложением на энергоносители во всем мире, нарушают производственно-сбытовую цепочку энергоресурсов, что, как следствие приводит к резким колебаниям на рынках и значительному росту цен на энергоносители.

https://ria.ru/20220916/vybrosy-1817291938.html

https://ria.ru/20220914/kartel-1816712712.html

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экономика, самарканд, шос