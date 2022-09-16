https://ria.ru/20220916/tolstoy-1817195891.html

Музей-усадьба Льва Толстого в Хамовниках уходит на реставрацию

Музей-усадьба Льва Толстого в Хамовниках уходит на реставрацию - РИА Новости, 16.09.2022

Музей-усадьба Льва Толстого в Хамовниках уходит на реставрацию

Музей-усадьба Льва Толстого в Хамовниках уходит на реставрацию с 26 сентября. Предположительно она продлится до 2025 года, сообщает пресс-служба учреждения. РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T11:36

2022-09-16T11:36

2022-09-16T11:37

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реставрация

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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Музей-усадьба Льва Толстого в Хамовниках уходит на реставрацию с 26 сентября. Предположительно она продлится до 2025 года, сообщает пресс-служба учреждения.Работы затронут все исторические здания и строения — главный дом, флигель, кухню, сторожку, беседку, каретный сарай, деревянный резной забор по улице Льва Толстого и садовый штакетник, малые архитектурные формы. Будут проведены ремонт дорожек, замена садовых лавок, устройство летнего водопровода для полива сада и другие преобразования."Необходимо укрепить фундаменты и несущие элементы зданий, заменить электропроводку, сделать гидроизоляцию, полностью заменить систему приточно-вытяжной вентиляции для создания в мемориальном доме Л.Н. Толстого оптимального температурно-влажностного режима", — добавили в музее.По словам директора учреждения Сергея Архангелова, на время реставрации мемориальные предметы из усадьбы будут доступны к просмотру. Их разместят на других площадках — в музее на Пречистенке, в Толстовском центре на Пятницкой. Предыдущие масштабные работы в усадьбе проводились в 2001 — 2002 годах.

https://ria.ru/20220914/bakhrushenskiy-1816734312.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, лев толстой (писатель), усадьба, реставрация