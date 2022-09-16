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В ШОС призвали поддерживать развивающиеся страны в доступе к технологиям - РИА Новости, 16.09.2022
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В ШОС призвали поддерживать развивающиеся страны в доступе к технологиям
В ШОС призвали поддерживать развивающиеся страны в доступе к технологиям - РИА Новости, 16.09.2022
В ШОС призвали поддерживать развивающиеся страны в доступе к технологиям
Лидеры Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) призывают международное сообщество оказывать поддержку развивающимся странам в области доступа к капиталу и... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T15:11
2022-09-16T15:11
самарканд
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саммит шос в самарканде
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Лидеры Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) призывают международное сообщество оказывать поддержку развивающимся странам в области доступа к капиталу и технологиям и в развитии потенциала в обеспечении продбезопасности, говорится в заявлении лидеров по итогам саммита организации в Самарканде.Соответствующее заявление Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества об обеспечении глобальной продовольственной безопасности опубликовано на сайте Кремля."Мы призываем международное сообщество оказывать поддержку развивающимся странам в области доступа к капиталу и технологиям, в развитии потенциала в обеспечении продовольственной безопасности, прежде всего, наименее развитым странам, а также в оказании срочной гуманитарной помощи нуждающимся странам", - говорится в заявлении.
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самарканд, в мире, шос, саммит шос в самарканде
Самарканд, В мире, ШОС, Саммит ШОС в Самарканде
15:11 16.09.2022
 
В ШОС призвали поддерживать развивающиеся страны в доступе к технологиям

Лидеры ШОС призвали поддерживать развивающиеся страны в доступе к капиталу и технологиям

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкФлаг с эмблемой саммита ШОС
Флаг с эмблемой саммита ШОС - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Флаг с эмблемой саммита ШОС. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Лидеры Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) призывают международное сообщество оказывать поддержку развивающимся странам в области доступа к капиталу и технологиям и в развитии потенциала в обеспечении продбезопасности, говорится в заявлении лидеров по итогам саммита организации в Самарканде.
Соответствующее заявление Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества об обеспечении глобальной продовольственной безопасности опубликовано на сайте Кремля.
"Мы призываем международное сообщество оказывать поддержку развивающимся странам в области доступа к капиталу и технологиям, в развитии потенциала в обеспечении продовольственной безопасности, прежде всего, наименее развитым странам, а также в оказании срочной гуманитарной помощи нуждающимся странам", - говорится в заявлении.
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