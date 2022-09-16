https://ria.ru/20220916/tekhnologii-1817287244.html

В ШОС призвали поддерживать развивающиеся страны в доступе к технологиям

В ШОС призвали поддерживать развивающиеся страны в доступе к технологиям - РИА Новости, 16.09.2022

В ШОС призвали поддерживать развивающиеся страны в доступе к технологиям

Лидеры Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) призывают международное сообщество оказывать поддержку развивающимся странам в области доступа к капиталу и... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T15:11

2022-09-16T15:11

2022-09-16T15:11

самарканд

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шос

саммит шос в самарканде

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Лидеры Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) призывают международное сообщество оказывать поддержку развивающимся странам в области доступа к капиталу и технологиям и в развитии потенциала в обеспечении продбезопасности, говорится в заявлении лидеров по итогам саммита организации в Самарканде.Соответствующее заявление Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества об обеспечении глобальной продовольственной безопасности опубликовано на сайте Кремля."Мы призываем международное сообщество оказывать поддержку развивающимся странам в области доступа к капиталу и технологиям, в развитии потенциала в обеспечении продовольственной безопасности, прежде всего, наименее развитым странам, а также в оказании срочной гуманитарной помощи нуждающимся странам", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20220916/shos-1817238943.html

самарканд

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