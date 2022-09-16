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Украинские войска выпустили четыре ракеты из РСЗО HIMARS по Нижней Дуванке - РИА Новости, 16.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220916/svo-1817152535.html
Украинские войска выпустили четыре ракеты из РСЗО HIMARS по Нижней Дуванке
Украинские войска выпустили четыре ракеты из РСЗО HIMARS по Нижней Дуванке - РИА Новости, 16.09.2022
Украинские войска выпустили четыре ракеты из РСЗО HIMARS по Нижней Дуванке
Украинские войска в 0:15 мск обстреляли Нижнюю Дуванку с применением реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, выпущено четыре ракеты, сообщается в... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T06:05
2022-09-16T10:23
специальная военная операция на украине
в мире
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сша
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ЛУГАНСК, 16 сен — РИА Новости. Украинские войска в 0:15 мск обстреляли Нижнюю Дуванку с применением реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, выпущено четыре ракеты, сообщается в Telegram-канале представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции— освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.На фоне проведения военной спецоперации США и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Украине. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, Вашингтон выделяет на военную помощь Киеву десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, луганская народная республика, сша, украина, сцкк, bae systems, lockheed martin
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, США, Украина, СЦКК, BAE Systems, Lockheed Martin
06:05 16.09.2022 (обновлено: 10:23 16.09.2022)
 
Украинские войска выпустили четыре ракеты из РСЗО HIMARS по Нижней Дуванке

Представительство ЛНР в СЦКК: ВСУ выпустили четыре ракеты из РСЗО HIMARS по Нижней Дуванке

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ЛУГАНСК, 16 сен — РИА Новости. Украинские войска в 0:15 мск обстреляли Нижнюю Дуванку с применением реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, выпущено четыре ракеты, сообщается в Telegram-канале представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 00:15 (совпадает с мск) по населенному пункту Нижняя Дуванка (ЛНР) с применением РСЗО HIMARS (четыре ракеты)", — говорится в публикации.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции— освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
На фоне проведения военной спецоперации США и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Украине. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, Вашингтон выделяет на военную помощь Киеву десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаСШАУкраинаСЦККBAE SystemsLockheed Martin
 
 
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