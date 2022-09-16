https://ria.ru/20220916/stavropole-1817202865.html

Все водные артерии Ставрополья оборудуют гидропостами в 2023 году

Все водные артерии Ставрополья оборудуют гидропостами в 2023 году - РИА Новости, 16.09.2022

Все водные артерии Ставрополья оборудуют гидропостами в 2023 году

Для предотвращения затоплений населенных пунктов к концу следующего года большинство полноводных и опасных участков в акватории ставропольских рек будет... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T11:53

2022-09-16T11:53

2022-09-16T11:53

ставропольский край

владимир владимиров

вода

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СТАВРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости. Для предотвращения затоплений населенных пунктов к концу следующего года большинство полноводных и опасных участков в акватории ставропольских рек будет полностью опоясано автоматизированными комплексами гидрологического контроля, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального министерства природы и охраны окружающей среду.По его словам, первые четыре таких комплекса, способных в онлайн-режиме определять уровень водности рек, были установлены в 2021 году в устьях Кумы, Подкумка и Калауса."В этом году благодаря губернатору Владимиру Владимирову нам удалось расширить сеть гидропостов еще на 6 объектах на реках Кубань, Егорлык, Калаус, Суркуль, Мокрый Карамык и Мокрая Буйвола. А в 2023 году мы планируем дополнительно установить комплексы в руслах Подкумка, Калауса, Джемухи и Карамыка" – процитировали в пресс-службе первого заместителя председателя правительства Ставропольского края Владимира Ситникова.Стоимость выполнения работ составила более восьми миллионов рублей. На следующий год для реализации госпрограммы Ставропольского края "Охрана окружающей среды", в рамках которой осуществляется создание гидропостов, предусмотрено порядка девяти миллионов рублей, добавили в пресс-службе министерства.

https://ria.ru/20220811/semena-1808921730.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

владимир владимиров, вода