https://ria.ru/20220916/stavka-1817304915.html

Цикл снижения ключевой ставки Банка России близок к завершению

Цикл снижения ключевой ставки Банка России близок к завершению - РИА Новости, 16.09.2022

Цикл снижения ключевой ставки Банка России близок к завершению

Цикл снижения ключевой ставки ЦБ РФ близок к завершению, при этом регулятор считает, что в текущих условиях целесообразно оставаться в нейтральном диапазоне... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T15:50

2022-09-16T15:50

2022-09-16T15:50

экономика

эльвира набиуллина

россия

центральный банк рф (цб рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0b/1801750440_0:216:3072:1944_1920x0_80_0_0_2dd27f94f8afaa0f1ca61c6262da76a0.jpg

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Цикл снижения ключевой ставки ЦБ РФ близок к завершению, при этом регулятор считает, что в текущих условиях целесообразно оставаться в нейтральном диапазоне ключевой ставки, причем диапазон краткосрочной ставки оценивается выше, чем долгосрочной в 5-6%, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина."Теперь о перспективах денежно-кредитной политики. Цикл снижения ставки, скорее всего, близок к завершению, появляется много признаков того, что текущее инфляционное давление перестает снижаться", - сказала Набиуллина."В этих условиях мы считаем целесообразным оставаться в зоне нейтральной политики. Учитывая, что прогноз инфляции на следующий год превышает целевой уровень, мы оцениваем диапазон краткосрочной нейтральной ставки выше диапазона долгосрочной, который составляет 5-6%", - сообщила глава ЦБ добавив, что проводимая регулятором политика нацелена на возвращение инфляции к 4% в 2024 году.Банк России ранее в пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта - до 7,5% годовых, что стало наименьшим шагом с начала смягчения его монетарной политики в апреле.

https://radiosputnik.ria.ru/20220916/stavka-1817257714.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, эльвира набиуллина, россия, центральный банк рф (цб рф)