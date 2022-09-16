https://ria.ru/20220916/spetsoperatsiya-1817460292.html

Спецоперация, 16 сентября: Путин комментирует ход СВО

Спецоперация, 16 сентября: Путин комментирует ход СВО - РИА Новости, 16.09.2022

Спецоперация, 16 сентября: Путин комментирует ход СВО

Минобороны РФ сообщило в пятницу, что войска Украины в районе Северска в ДНР потеряли более 400 военнослужащих убитыми и ранеными. РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T21:23

2022-09-16T21:23

2022-09-16T22:25

специальная военная операция на украине

владимир путин

владимир зеленский

сергей горенко

россия

украина

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/10/1817410194_0:0:3140:1767_1920x0_80_0_0_f4f593884f7db343be875ef549fb2266.jpg

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Минобороны РФ сообщило в пятницу, что войска Украины в районе Северска в ДНР потеряли более 400 военнослужащих убитыми и ранеными.Тем временем президент России Владимир Путин прокомментировал ход российской спецоперации, отметив, что ее план корректировке не подлежит, основная цель - освобождение всего Донбасса, эта работа продолжается. Также он высказался об украинском контрнаступлении и о сдержанной реакции Москвы на попытки Украины нанести ущерб гражданской инфраструктуре РФ.Ход операцииМинобороны РФ сообщило о том, что российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 5 украинских беспилотников в Херсонской области, а также 53 снаряда РСЗО HIMARS и "Ольха" в районах населённых пунктов Авдотьино Донецкой Народной Республики, Голая Пристань, Новая Каховка, Антоновка, Весёлое Херсонской области и Мирное Запорожской области.Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за прошедшие сутки поразили девять украинских пунктов управления в ДНР, на Запорожье, Николаевской области, а также 65 артиллерийских подразделений, живую силу и военную технику в 234-х районах,Также, по данным ведомства, в районе Северска Донецкой Народной Республики войска Украины потеряли 400 военных убитыми и ранеными в результате высокоточного удара российских вооруженных сил.Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за прошедшие сутки уничтожили восемь украинских складов с оружием в ДНР, Запорожской и Николаевской областях, а также зенитный ракетный комплекс "Оса-АКМ" в районе Соледара, сообщило ведомство.Высокоточными боеприпасами российская авиация поразила в районе Николаева пункты дислокации мотопехотной бригады Украины. В районе населённого пункта Очаков Николаевской области уничтожен штаб и база подготовки отдельного центра специальных операций "Юг" ВСУ.В Харьковской области поражены пункты временной дислокации 66-й механизированной бригады войск Украины в районах населённых пунктов Двуречная и Купянск, а также националистического формирования "Кракен" в городе Харьков, заявили в МО РФ.Путин о ходе СВО и контрнаступлении УкраиныПрезидент РФ Владимир Путин заявил в пятницу, что киевские власти объявили о проведении активной контрнаступательной операции и призвал посмотреть, чем она закончится. План спецоперации на Украине корректировке не подлежит, по ходу принимаются оперативные решения, основной целью является освобождение всей территории Донбасса, сказал он.Президент также указал, что наступательная операция в Донбассе продолжается, но российские войска не спешат и действуют последовательно, при этом задействована только контрактная часть армии.Путин также сообщил о попытках проведения терактов в России, в том числе на территории российских ядерных объектов, но заверил, что ситуация под контролем. Президент подчеркнул, что Россия делает все, чтобы не допустить негативного развития событий.Он также отметил, что Москва до поры до времени сдержанно отвечает на украинские удары по инфраструктуре и теракты, напомнив, что недавно вооруженные силы России нанесли пару чувствительных ударов, которые он предложил считать "предупреждающими". Если ситуация будет дальше развиваться подобным образом, то ответ будет более серьезным, предупредил он.Отвечая на вопрос о киевском документе по гарантиям безопасности, он сказал, что не знаком с ним.Также Путин прокомментировал возможность встречи с Владимиром Зеленским, сказав, что она может состояться, если Киев будет на это согласен, но пока украинские власти отказываются. "Ну не готов - не надо", - добавил Путин.Президент напомнил, что киевские власти отказались от всех договорённостей с Россией и объявили о том, что они будут добиваться победы на поле боя.Взрыв, убийство и обстрелВ пятницу около 11.30 мск в результате террористического акта в здании генеральной прокуратуры Луганской Народной Республики погиб генпрокурор ЛНР Сергей Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. Следователи установят обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка.Также в пятницу утром произошел ракетный обстрел украинскими войсками центра Херсона, ракеты попали в здание администрации Херсонской области. По последним данным, три человека погибло, 13 ранено. Удар был нанесен ракетами системы HIMARS. По мнению замглавы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова, целью удара украинских войск по администрации области, скорее всего, был и.о. главы региона Сергей Елисеев.В Бердянске были убиты заместитель главы администрации города по вопросам ЖКХ Олег Бойко и его жена Людмила, которая возглавляла городской территориальный избирком по проведению референдума. По информации источника РИА Новости в местной администрации, их застрелили из пистолета Макарова около полудня.Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин выразил соболезнования в связи со взрывами в пятницу в Луганске, Херсоне и Бердянске и назвал их подлыми военными преступлениями. Он заявил, что "киевский режим и его подручных террористов ожидает печальный финал"

https://ria.ru/20220916/dobrovoltsy-1817442210.html

https://ria.ru/20220916/frantsuz-1817428814.html

https://ria.ru/20220916/otvet-1817433873.html

https://ria.ru/20220916/dialog-1817425579.html

https://ria.ru/20220914/ukraina-1816560761.html

россия

украина

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, владимир зеленский, сергей горенко, россия, украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины