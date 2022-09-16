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Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня
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https://ria.ru/20220916/spetsoperatsiya-1817281038.html
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 16.09.2022
Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 16.09.2022
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T15:29
2022-09-16T17:10
инфографика
россия
украина
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед нашими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 16 сентября 2022 годаПодразделения Луганской и Донецкой народных республик при огневой поддержке России продолжают наступление. Союзные силы ведут бои за освобождение Авдеевки, Артемовска, Марьинки и Соледара. Успешно отражены все контратаки ВСУ в Херсонской области.Параллельно российские войска уничтожают военные объекты украинской армии. Были ликвидированы девять пунктов управления, 234 района скопления живой силы и техники, 65 артиллерийских расчетов, восемь складов боеприпасов. Средства противовоздушной обороны сбили пять беспилотников, 53 снаряда реактивных систем залпового огня HIMARS и "Ольха".С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 293 самолета, 155 вертолетов, 1965 беспилотников, 375 зенитных ракетных комплексов, 837 реактивных систем залпового огня, 4940 танков и других бронемашин, 3392 орудия полевой артиллерии и 5616 единиц автомобильной техники.
россия
украина
донецкая народная республика
луганская народная республика
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7 495 645-6601
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россия, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), спецоперация, инфографика
Инфографика, Россия, Украина, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Спецоперация
15:29 16.09.2022 (обновлено: 17:10 16.09.2022)
 

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 16.09.2022

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.

Карта спецоперации на Украине

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 16.09.2022Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 16.09.2022

О спецоперации Вооруженных сил России на Украине

Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед нашими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.

Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 16 сентября 2022 года

Подразделения Луганской и Донецкой народных республик при огневой поддержке России продолжают наступление. Союзные силы ведут бои за освобождение Авдеевки, Артемовска, Марьинки и Соледара. Успешно отражены все контратаки ВСУ в Херсонской области.
Параллельно российские войска уничтожают военные объекты украинской армии. Были ликвидированы девять пунктов управления, 234 района скопления живой силы и техники, 65 артиллерийских расчетов, восемь складов боеприпасов. Средства противовоздушной обороны сбили пять беспилотников, 53 снаряда реактивных систем залпового огня HIMARS и "Ольха".
С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 293 самолета, 155 вертолетов, 1965 беспилотников, 375 зенитных ракетных комплексов, 837 реактивных систем залпового огня, 4940 танков и других бронемашин, 3392 орудия полевой артиллерии и 5616 единиц автомобильной техники.
 
ИнфографикаРоссияУкраинаДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Спецоперация
 
 
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