https://ria.ru/20220916/spasateli-1817213949.html
Спасательный десант: кто обеспечивает безопасность на воде
Спасательный десант: кто обеспечивает безопасность на воде - РИА Новости, 16.09.2022
Спасательный десант: кто обеспечивает безопасность на воде
В этом году лето выдалось солнечным и жарким. Тысячи москвичей ежедневно отдыхали возле водоемов, а в выходные дни на пляжах сложно было найти свободное место. Столичные спасатели весь купальный сезон работали в усиленном режиме: зорко следили за отдыхающими, чтобы при необходимости оперативно прийти на помощь.
2022-09-16T12:20
2022-09-16T12:20
2022-09-16T12:20
видео
городское хозяйство москвы
москва
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Как проходили их рабочие будни и с какими ситуациями пришлось столкнуться — смотрите в нашем ролике.
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РИА Новости
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Спасательный десант: кто обеспечивает безопасность на воде
В этом году лето выдалось солнечным и жарким. Тысячи москвичей ежедневно отдыхали возле водоемов, а в выходные дни на пляжах сложно было найти свободное место. Столичные спасатели весь купальный сезон работали в усиленном режиме: зорко следили за отдыхающими, чтобы при необходимости оперативно прийти на помощь. Как проходили их рабочие будни и с какими ситуациями пришлось столкнуться — смотрите в нашем ролике.
2022-09-16T12:20
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PT3M12S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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видео, городское хозяйство москвы, москва, видео
Видео, Городское хозяйство Москвы, Москва
Спасательный десант: кто обеспечивает безопасность на воде
В этом году лето выдалось солнечным и жарким. Тысячи москвичей ежедневно отдыхали возле водоемов, а в выходные дни на пляжах сложно было найти свободное место. Столичные спасатели весь купальный сезон работали в усиленном режиме: зорко следили за отдыхающими, чтобы при необходимости оперативно прийти на помощь.
2022-09-16T12:20
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PT3M12S
Спасательный десант: кто обеспечивает безопасность на воде
В этом году лето выдалось солнечным и жарким. Тысячи москвичей ежедневно отдыхали возле водоемов, а в выходные дни на пляжах сложно было найти свободное место. Столичные спасатели весь купальный сезон работали в усиленном режиме: зорко следили за отдыхающими, чтобы при необходимости оперативно прийти на помощь.