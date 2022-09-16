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Спасательный десант: кто обеспечивает безопасность на воде - РИА Новости, 16.09.2022
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Спасательный десант: кто обеспечивает безопасность на воде
Спасательный десант: кто обеспечивает безопасность на воде - РИА Новости, 16.09.2022
Спасательный десант: кто обеспечивает безопасность на воде
В этом году лето выдалось солнечным и жарким. Тысячи москвичей ежедневно отдыхали возле водоемов, а в выходные дни на пляжах сложно было найти свободное место. Столичные спасатели весь купальный сезон работали в усиленном режиме: зорко следили за отдыхающими, чтобы при необходимости оперативно прийти на помощь.
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Как проходили их рабочие будни и с какими ситуациями пришлось столкнуться — смотрите в нашем ролике.
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Спасательный десант: кто обеспечивает безопасность на воде
В этом году лето выдалось солнечным и жарким. Тысячи москвичей ежедневно отдыхали возле водоемов, а в выходные дни на пляжах сложно было найти свободное место. Столичные спасатели весь купальный сезон работали в усиленном режиме: зорко следили за отдыхающими, чтобы при необходимости оперативно прийти на помощь. Как проходили их рабочие будни и с какими ситуациями пришлось столкнуться — смотрите в нашем ролике.
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видео, городское хозяйство москвы, москва, видео
Видео, Городское хозяйство Москвы, Москва
Спасательный десант: кто обеспечивает безопасность на воде
В этом году лето выдалось солнечным и жарким. Тысячи москвичей ежедневно отдыхали возле водоемов, а в выходные дни на пляжах сложно было найти свободное место. Столичные спасатели весь купальный сезон работали в усиленном режиме: зорко следили за отдыхающими, чтобы при необходимости оперативно прийти на помощь.
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12:20 16.09.2022
 

Спасательный десант: кто обеспечивает безопасность на воде

Читать ria.ru в
В этом году лето выдалось солнечным и жарким. Тысячи москвичей ежедневно отдыхали возле водоемов, а в выходные дни на пляжах сложно было найти свободное место. Столичные спасатели весь купальный сезон работали в усиленном режиме: зорко следили за отдыхающими, чтобы при необходимости оперативно прийти на помощь.
Как проходили их рабочие будни и с какими ситуациями пришлось столкнуться — смотрите в нашем ролике.
 
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