https://ria.ru/20220916/spasateli-1817213949.html

Спасательный десант: кто обеспечивает безопасность на воде

Спасательный десант: кто обеспечивает безопасность на воде - РИА Новости, 16.09.2022

Спасательный десант: кто обеспечивает безопасность на воде

В этом году лето выдалось солнечным и жарким. Тысячи москвичей ежедневно отдыхали возле водоемов, а в выходные дни на пляжах сложно было найти свободное место. Столичные спасатели весь купальный сезон работали в усиленном режиме: зорко следили за отдыхающими, чтобы при необходимости оперативно прийти на помощь.

2022-09-16T12:20

2022-09-16T12:20

2022-09-16T12:20

видео

городское хозяйство москвы

москва

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Как проходили их рабочие будни и с какими ситуациями пришлось столкнуться — смотрите в нашем ролике.

москва

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2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Спасательный десант: кто обеспечивает безопасность на воде В этом году лето выдалось солнечным и жарким. Тысячи москвичей ежедневно отдыхали возле водоемов, а в выходные дни на пляжах сложно было найти свободное место. Столичные спасатели весь купальный сезон работали в усиленном режиме: зорко следили за отдыхающими, чтобы при необходимости оперативно прийти на помощь. Как проходили их рабочие будни и с какими ситуациями пришлось столкнуться — смотрите в нашем ролике. 2022-09-16T12:20 true PT3M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

видео, городское хозяйство москвы, москва, видео