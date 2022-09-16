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Ростов-на-Дону и Ош договорились о сотрудничестве

Ростов-на-Дону и Ош договорились о сотрудничестве - РИА Новости, 16.09.2022

Ростов-на-Дону и Ош договорились о сотрудничестве

Власти Ростова-на-Дону РФ и города Ош Киргизской республики подписали протокол о намерениях дружбы и сотрудничества, сообщает администрация Ростова-на-Дону. РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T20:02

2022-09-16T20:02

2022-09-16T20:02

ростовская область

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алексей логвиненко

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 сен – РИА Новости. Власти Ростова-на-Дону РФ и города Ош Киргизской республики подписали протокол о намерениях дружбы и сотрудничества, сообщает администрация Ростова-на-Дону.Документ подписали председатель городской думы – глава города Ростова-на-Дону Зинаида Неярохина и вице-мэр города Ош Жасур Азимов."Уверен, подписание протокола между Ростовом-на-Дону и городом Ош о намерениях дружбы и сотрудничества положит начало совместной работе, направленной на поддержание добрососедства и конструктивного взаимодействия", - отметил на мероприятии глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.По данным всероссийской переписи населения 2021 года, в Ростове-на-Дону проживает 3 тысячи киргизов. В 2007 году в городе была образована киргизская национально-культурная автономия "Киргизия-Дон", которая содействует сохранению добрососедских взаимоотношений между народами региона и поддерживает сотрудничество с Киргизией.Ежегодно автономия проводит в Ростове-на-Дону культурно-массовые мероприятия и национальные праздники, такие как Новруз-байрам, Дни культуры киргизского народа, концерты народных артистов из Кыргызстана. В 2008 году при киргизской автономии были созданы народный ансамбль "Комуз" и футбольная команда "Киргизия Дон", а также команда КВН "Манас".Город Ош расположен на юге Киргизии в 300 километрах к юго-западу от Бишкека у самой границы с Узбекистаном. Площадь территории города Ош составляет 182 квадратных километра. Это второй по численности населения город Киргизии после Бишкека, крупнейший город юга страны, официально именуемый "южной столицей".

https://ria.ru/20220916/rostov-na-donu-1817356543.html

https://ria.ru/20220916/turproekt-1817240226.html

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в мире, алексей логвиненко, ростов-на-дону, квн, манас , киргизия, ош