https://ria.ru/20220916/skrining-1817266433.html

В Петербурге обсудят создание единой платформы скрининга и лечения рака

В Петербурге обсудят создание единой платформы скрининга и лечения рака - РИА Новости, 16.09.2022

В Петербурге обсудят создание единой платформы скрининга и лечения рака

Создание единой платформы проведения современного диагностического скрининга и лечения онкологических заболеваний обсудят на конференциия в Санкт-Петербурге,... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T14:28

2022-09-16T14:28

2022-09-16T14:28

онкология

медицина

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 сен - РИА Новости. Создание единой платформы проведения современного диагностического скрининга и лечения онкологических заболеваний обсудят на конференциия в Санкт-Петербурге, заявил на открытии конференции вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев.Научно-практическая конференция с международным участием "Мультидисциплинарная персонализированная медицина. Тераностика — интеграционная платформа развития онкологии" проходит в Петербурге 16-17 сентября.Как отметила кандидат медицинских наук, ведущий научный сотрудник НМИЦ эндокринологии Минздрава России Мария Воронцова, заболеваемость онкологией в настоящее время растет в мире и в России в частности.Воронцова отметила важность максимально возможного персонализированного скринига и лечения онкологии. "Нам нужно, чтобы пациент дольше жил, при этом счастливо жил и был активен", - отметила она."Конференция позволит выработать создание единой платформы, начиная с молекулярного скрининга и с последующей диагностикой, с переходом именно на таргетное лечение в зависимости от вида опухоли... Сегодняшняя конференция - это огромный шаг на пути к инновационным методам лечения пациентов", - сказал Эргашев.Конференция посвящена обзору передовых технологий биомедицины с акцентом на онкологию, молекулярную генетику, ядерную медицину и тераностику. Здесь представляются наиболее перспективные направления междисциплинарной интеграции в целях совершенствования медицинской помощи, доказательных исследований и обучения.В конференции принимают участие онкологи, радиологи, рентгенологи, радиотерапевты, хирурги, эндокринологи, специалисты ультразвуковой диагностики, патологи, генетики, реабилитологи, специалисты лабораторной диагностики, медицинские физики и медсестры.

https://ria.ru/20220908/tpu-1815210538.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

онкология, медицина