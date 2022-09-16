В Петербурге обсудят создание единой платформы скрининга и лечения рака
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкКандидат медицинских наук, НМИЦ эндокринологии Минздрава России (Москва) Мария Воронцова на научно-практической конференции "Мультидисциплинарная персонализированная медицина. Тераностика - интеграционная платформа развития онкологии"
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 сен - РИА Новости. Создание единой платформы проведения современного диагностического скрининга и лечения онкологических заболеваний обсудят на конференциия в Санкт-Петербурге, заявил на открытии конференции вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев.
Научно-практическая конференция с международным участием "Мультидисциплинарная персонализированная медицина. Тераностика — интеграционная платформа развития онкологии" проходит в Петербурге 16-17 сентября.
"Мы можем констатировать, что последнее десятилетие ознаменовалось значительным прогрессом определенных технологий: диагностики, таргетной терапии, лечения, ядерной медицины, совершенно другим подходом к тактике лечения опухолей. Но есть нюансы: что нет единого подхода, нет единой платформы для проведения современного диагностического скрининга. Мы должны предвидеть развитие опухолей", - сказал на открытии конференции Эргашев.
Как отметила кандидат медицинских наук, ведущий научный сотрудник НМИЦ эндокринологии Минздрава России Мария Воронцова, заболеваемость онкологией в настоящее время растет в мире и в России в частности.
"Заболеваемость онкологией не снижается, а только растет, что обусловлено рядом факторов. После сердечно-сосудистых заболеваний онкология занимает второе место как в мире, так и в России. По статистике на 2020 год выявлено свыше 500 тысяч новых случаев злокачественных образований и зафиксировано около 300 тысяч смертей в связи со злокачественными образованиями. В структуре смертности от онкологии лидирует по заболеваемости рак молочной железы у женщин, в структуре смертности лидирует рак легкого", - сказала она.
Воронцова отметила важность максимально возможного персонализированного скринига и лечения онкологии. "Нам нужно, чтобы пациент дольше жил, при этом счастливо жил и был активен", - отметила она.
"Конференция позволит выработать создание единой платформы, начиная с молекулярного скрининга и с последующей диагностикой, с переходом именно на таргетное лечение в зависимости от вида опухоли... Сегодняшняя конференция - это огромный шаг на пути к инновационным методам лечения пациентов", - сказал Эргашев.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкВице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев выступает на научно-практической конференции "Мультидисциплинарная персонализированная медицина. Тераностика - интеграционная платформа развития онкологии"
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев выступает на научно-практической конференции "Мультидисциплинарная персонализированная медицина. Тераностика - интеграционная платформа развития онкологии"
Конференция посвящена обзору передовых технологий биомедицины с акцентом на онкологию, молекулярную генетику, ядерную медицину и тераностику. Здесь представляются наиболее перспективные направления междисциплинарной интеграции в целях совершенствования медицинской помощи, доказательных исследований и обучения.
В конференции принимают участие онкологи, радиологи, рентгенологи, радиотерапевты, хирурги, эндокринологи, специалисты ультразвуковой диагностики, патологи, генетики, реабилитологи, специалисты лабораторной диагностики, медицинские физики и медсестры.