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Боевики "ан-Нусры"* совершили три обстрела в зоне деэскалации в Сирии - РИА Новости, 16.09.2022
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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
https://ria.ru/20220916/siriya-1817467169.html
Боевики "ан-Нусры"* совершили три обстрела в зоне деэскалации в Сирии
Боевики "ан-Нусры"* совершили три обстрела в зоне деэскалации в Сирии - РИА Новости, 16.09.2022
Боевики "ан-Нусры"* совершили три обстрела в зоне деэскалации в Сирии
Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* за сутки совершили три обстрела в Идлибской зоне деэскалации в Сирии, сообщил замруководителя... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T22:32
2022-09-16T22:32
война в сирии
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сирия
алеппо
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* за сутки совершили три обстрела в Идлибской зоне деэскалации в Сирии, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике генерал-майор Олег Егоров."За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано три обстрела со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*. В провинции Алеппо – один обстрел, в провинции Латакия - один обстрел, в провинции Идлиб - один обстрел", - сказал Егоров на брифинге.Он отметил, что в провинции Алеппо в результате снайперского обстрела, произведенного террористами из района Хербет-Тейсар по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Талихия, погиб один сирийский военнослужащий.* Террористическая группировка, запрещенная в России.
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в мире, сирия, алеппо, латакия (город)
Война в Сирии, В мире, Сирия, Алеппо, Латакия (город)
22:32 16.09.2022
 
Боевики "ан-Нусры"* совершили три обстрела в зоне деэскалации в Сирии

В Идлибской зоне деэскалации боевики "ан-Нусры"* совершили три обстрела

© РИА Новости / Дмитрий Виноградов / Перейти в медиабанкРазрушенное здание в Сирии
Разрушенное здание в Сирии - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Разрушенное здание в Сирии. Архивное фото
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* за сутки совершили три обстрела в Идлибской зоне деэскалации в Сирии, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике генерал-майор Олег Егоров.
"За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано три обстрела со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*. В провинции Алеппо – один обстрел, в провинции Латакия - один обстрел, в провинции Идлиб - один обстрел", - сказал Егоров на брифинге.
Он отметил, что в провинции Алеппо в результате снайперского обстрела, произведенного террористами из района Хербет-Тейсар по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Талихия, погиб один сирийский военнослужащий.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.
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