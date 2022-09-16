https://ria.ru/20220916/siriya-1817467169.html

Боевики "ан-Нусры"* совершили три обстрела в зоне деэскалации в Сирии

Боевики "ан-Нусры"* совершили три обстрела в зоне деэскалации в Сирии - РИА Новости, 16.09.2022

Боевики "ан-Нусры"* совершили три обстрела в зоне деэскалации в Сирии

Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* за сутки совершили три обстрела в Идлибской зоне деэскалации в Сирии, сообщил замруководителя... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T22:32

2022-09-16T22:32

2022-09-16T22:32

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* за сутки совершили три обстрела в Идлибской зоне деэскалации в Сирии, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике генерал-майор Олег Егоров."За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано три обстрела со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*. В провинции Алеппо – один обстрел, в провинции Латакия - один обстрел, в провинции Идлиб - один обстрел", - сказал Егоров на брифинге.Он отметил, что в провинции Алеппо в результате снайперского обстрела, произведенного террористами из района Хербет-Тейсар по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Талихия, погиб один сирийский военнослужащий.* Террористическая группировка, запрещенная в России.

https://ria.ru/20220909/idlib-1815794475.html

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