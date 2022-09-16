https://ria.ru/20220916/shos-1817360729.html

Россия поприветствует работу Турции в ШОС, заявил Путин

Россия поприветствует работу Турции в ШОС, заявил Путин - РИА Новости, 16.09.2022

Россия поприветствует работу Турции в ШОС, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин назвал плотной координацию по ключевым вопросам, которая налажена между Россией и Турцией, он отметил, что РФ будет всячески... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T17:26

2022-09-16T17:26

2022-09-16T17:54

россия

турция

шос

саммит шос в самарканде

в мире

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/10/1817355133_0:66:3008:1758_1920x0_80_0_0_4f57e8c5116557801e6c735b0201634d.jpg

САМАРКАНД, 16 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал плотной координацию по ключевым вопросам, которая налажена между Россией и Турцией, он отметил, что РФ будет всячески приветствовать работу Турции в ШОС."Плотная координация налажена по ключевым международным вопросам, в том числе в рамках организаций, которые представляют интерес. Ну и я очень рад вас видеть на встрече стран-членов участников ШОС. Турция является страной этого региона, и мне кажется, это абсолютно естественно, что Турция проявляет интерес к работе нашей организации", - сказал Путин на встрече с президентом Турции Реджепом Эрдоганом на полях саммита ШОС в Самарканде.Путин отметил, что политика Эрдогана направлена на достижение максимального результата для экономики Турции, и обратил внимание на то, что у Турции хорошие и быстрорастущие экономические связи со странами-членами ШОС. "Мы будем всячески приветствовать работу Турции в этой структуре", - сказал Путин.Саммит ШОС проходит в Самарканде 15-16 сентября. Участники провели заседания в узком и расширенном составе, а также подписали документы, закрепляющие позиции стран-участниц по важнейшим региональным и глобальным вопросам.

https://ria.ru/20220916/shos-1817198255.html

россия

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, турция, шос, саммит шос в самарканде, в мире, владимир путин