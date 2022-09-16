https://ria.ru/20220916/shos-1817360729.html
Россия поприветствует работу Турции в ШОС, заявил Путин
Россия поприветствует работу Турции в ШОС, заявил Путин - РИА Новости, 16.09.2022
Россия поприветствует работу Турции в ШОС, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин назвал плотной координацию по ключевым вопросам, которая налажена между Россией и Турцией, он отметил, что РФ будет всячески... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T17:26
2022-09-16T17:26
2022-09-16T17:54
россия
турция
шос
саммит шос в самарканде
в мире
владимир путин
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САМАРКАНД, 16 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал плотной координацию по ключевым вопросам, которая налажена между Россией и Турцией, он отметил, что РФ будет всячески приветствовать работу Турции в ШОС."Плотная координация налажена по ключевым международным вопросам, в том числе в рамках организаций, которые представляют интерес. Ну и я очень рад вас видеть на встрече стран-членов участников ШОС. Турция является страной этого региона, и мне кажется, это абсолютно естественно, что Турция проявляет интерес к работе нашей организации", - сказал Путин на встрече с президентом Турции Реджепом Эрдоганом на полях саммита ШОС в Самарканде.Путин отметил, что политика Эрдогана направлена на достижение максимального результата для экономики Турции, и обратил внимание на то, что у Турции хорошие и быстрорастущие экономические связи со странами-членами ШОС. "Мы будем всячески приветствовать работу Турции в этой структуре", - сказал Путин.Саммит ШОС проходит в Самарканде 15-16 сентября. Участники провели заседания в узком и расширенном составе, а также подписали документы, закрепляющие позиции стран-участниц по важнейшим региональным и глобальным вопросам.
https://ria.ru/20220916/shos-1817198255.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, турция, шос, саммит шос в самарканде, в мире, владимир путин
Россия, Турция, ШОС, Саммит ШОС в Самарканде, В мире, Владимир Путин
17:26 16.09.2022 (обновлено: 17:54 16.09.2022)
Россия поприветствует работу Турции в ШОС, заявил Путин
Путин заявил, что Россия будет всячески приветствовать работу Турции в ШОС
САМАРКАНД, 16 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал плотной координацию по ключевым вопросам, которая налажена между Россией и Турцией, он отметил, что РФ будет всячески приветствовать работу Турции в ШОС.
"Плотная координация налажена по ключевым международным вопросам, в том числе в рамках организаций, которые представляют интерес. Ну и я очень рад вас видеть на встрече стран-членов участников ШОС. Турция является страной этого региона, и мне кажется, это абсолютно естественно, что Турция проявляет интерес к работе нашей организации", - сказал Путин на встрече с президентом Турции Реджепом Эрдоганом на полях саммита ШОС в Самарканде
.
Путин отметил, что политика Эрдогана направлена на достижение максимального результата для экономики Турции, и обратил внимание на то, что у Турции хорошие и быстрорастущие экономические связи со странами-членами ШОС. "Мы будем всячески приветствовать работу Турции в этой структуре", - сказал Путин.
Саммит ШОС проходит в Самарканде 15-16 сентября. Участники провели заседания в узком и расширенном составе, а также подписали документы, закрепляющие позиции стран-участниц по важнейшим региональным и глобальным вопросам.