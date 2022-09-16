https://ria.ru/20220916/shos-1817293127.html
Страны ШОС намерены сокращать торговые барьеры
Страны ШОС намерены сокращать торговые барьеры - РИА Новости, 16.09.2022
Страны ШОС намерены сокращать торговые барьеры
Лидеры стран ШОС подтвердили планы содействовать в обеспечении бесперебойной торговли важными компонентами производственного процесса, в том числе за счет... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T15:25
2022-09-16T15:25
2022-09-16T15:31
экономика
самарканд
шос
саммит шос в самарканде
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Лидеры стран ШОС подтвердили планы содействовать в обеспечении бесперебойной торговли важными компонентами производственного процесса, в том числе за счет сокращения торговых барьеров, говорится в опубликованном на сайте Кремля заявлении об обеспечении надежных, устойчивых и диверсифицированных цепочек поставок.В документе говорится, что лидеры стран-участниц ШОС подтверждают стремление к углублению взаимодействия в различных секторах. "В том числе по следующим направлениям: обеспечение бесперебойной торговли важными компонентами производственного процесса, предметами первой необходимости и другими товарами, в том числе за счет упрощения процедур торговли и сокращения торговых барьеров", - сообщается в документе.Также государства готовы работать над обеспечением благополучного и бесперебойного функционирования международных транспортных коридоров, развитием логистической инфраструктуры и повышением ее эффективности.Саммит ШОС проходит в Самарканде 15-16 сентября. Участники провели заседания в узком и расширенном составе, а также подписали документы, закрепляющие позиции стран-участниц по важнейшим региональным и глобальным вопросам.
https://ria.ru/20220916/shos-1817290283.html
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экономика, самарканд, шос, саммит шос в самарканде
Экономика, Самарканд, ШОС, Саммит ШОС в Самарканде
15:25 16.09.2022 (обновлено: 15:31 16.09.2022)
Страны ШОС намерены сокращать торговые барьеры
Главы стран ШОС намерены наладить бесперебойную торговлю важными компонентами производств
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Лидеры стран ШОС подтвердили планы содействовать в обеспечении бесперебойной торговли важными компонентами производственного процесса, в том числе за счет сокращения торговых барьеров, говорится в опубликованном на сайте Кремля заявлении об обеспечении надежных, устойчивых и диверсифицированных цепочек поставок.
В документе говорится, что лидеры стран-участниц ШОС подтверждают стремление к углублению взаимодействия в различных секторах. "В том числе по следующим направлениям: обеспечение бесперебойной торговли важными компонентами производственного процесса, предметами первой необходимости и другими товарами, в том числе за счет упрощения процедур торговли и сокращения торговых барьеров", - сообщается в документе.
Также государства готовы работать над обеспечением благополучного и бесперебойного функционирования международных транспортных коридоров, развитием логистической инфраструктуры и повышением ее эффективности.
Саммит ШОС проходит в Самарканде
15-16 сентября. Участники провели заседания в узком и расширенном составе, а также подписали документы, закрепляющие позиции стран-участниц по важнейшим региональным и глобальным вопросам.