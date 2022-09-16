https://ria.ru/20220916/shos-1817212382.html
ШОС превращается в глобальную организацию, заявил Лукашенко
ШОС превращается в глобальную организацию, заявил Лукашенко - РИА Новости, 16.09.2022
ШОС превращается в глобальную организацию, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на саммите ШОС, что организация превращается из региональной в глобальную, сейчас главное - не упустить этот... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T12:14
2022-09-16T12:14
2022-09-16T12:23
в мире
шос
александр лукашенко
белоруссия
самарканд
саммит шос в самарканде
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САМАРКАНД, 16 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на саммите ШОС, что организация превращается из региональной в глобальную, сейчас главное - не упустить этот момент."Я очень внимательно наблюдал, как после образования ШОС боролась за свое региональное лидерство. Сейчас и момент такой, и работа организации, и события в мире привели к тому, что … мир уже не будет таким, как раньше, и взгляды всего прогрессивного человечества обращены к нашей организации – Шанхайской организации сотрудничества. ШОС превращается из региональной организации в глобальную", - заявил Лукашенко, выступая на саммите ШОС в Самарканде.Он подчеркнул, что "сейчас самое главное – не упустить этот момент". "Нужно дать шанс тем государствам… их немало, чтобы они могли найти альтернативу (западным странам) в существующих реалиях: наша организация может стать глобальной организации и решать глобальные проблемы мироустройства в современных условиях. Нужно не опоздать уловить этот момент и адекватно на это ответить", - подчеркнул белорусский президент
https://ria.ru/20220916/natsvalyuty-1817207593.html
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в мире, шос, александр лукашенко, белоруссия, самарканд, саммит шос в самарканде
В мире, ШОС, Александр Лукашенко, Белоруссия, Самарканд, Саммит ШОС в Самарканде
12:14 16.09.2022 (обновлено: 12:23 16.09.2022)
ШОС превращается в глобальную организацию, заявил Лукашенко
Лукашенко заявил, что ШОС превращается из региональной в глобальную организацию