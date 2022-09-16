https://ria.ru/20220916/shos-1817200294.html

Страны ШОС примут заявление по климатической повестке

Страны ШОС примут заявление по климатической повестке - РИА Новости, 16.09.2022

Страны ШОС примут заявление по климатической повестке

Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на саммите в Самарканде примут совместное заявление по реагированию на изменение климата, заявил в пятницу... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T11:43

2022-09-16T11:43

2022-09-16T11:46

в мире

узбекистан

шавкат мирзиеев

самарканд

шос

саммит шос в самарканде

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САМАРКАНД, 16 сен – РИА Новости. Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на саммите в Самарканде примут совместное заявление по реагированию на изменение климата, заявил в пятницу президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев."Особую актуальность приобретает проблема экологической повестки. Сегодня, принимая совместное заявление по реагированию на изменения климата, ШОС демонстрирует солидарность в деле противостояния этим рискам и вызовам", - сказал Мириеев, выступая на саммите.Президент Узбекистана отметил, что нужно создавать новые механизмы и форматы практического сотрудничества "в этой жизненно важной для всех нас сфере". "Мы предлагаем создать климатический совет ШОС, который может объединить наших политиков и общественных деятелей, ученых, экспертов, экологов, представителей бизнеса. Такой формат позволит повысить эффективность сотрудничества, продолжения проектов климатической адаптации, борьбы с обострением деградации земель, внедрения в передачах технологий", - добавил Мирзиеев.

https://ria.ru/20220915/sotrudnichestvo-1817102475.html

узбекистан

самарканд

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