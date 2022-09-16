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Страны ШОС примут заявление по климатической повестке - РИА Новости, 16.09.2022
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Страны ШОС примут заявление по климатической повестке
Страны ШОС примут заявление по климатической повестке - РИА Новости, 16.09.2022
Страны ШОС примут заявление по климатической повестке
Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на саммите в Самарканде примут совместное заявление по реагированию на изменение климата, заявил в пятницу... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T11:43
2022-09-16T11:46
в мире
узбекистан
шавкат мирзиеев
самарканд
шос
саммит шос в самарканде
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САМАРКАНД, 16 сен – РИА Новости. Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на саммите в Самарканде примут совместное заявление по реагированию на изменение климата, заявил в пятницу президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев."Особую актуальность приобретает проблема экологической повестки. Сегодня, принимая совместное заявление по реагированию на изменения климата, ШОС демонстрирует солидарность в деле противостояния этим рискам и вызовам", - сказал Мириеев, выступая на саммите.Президент Узбекистана отметил, что нужно создавать новые механизмы и форматы практического сотрудничества "в этой жизненно важной для всех нас сфере". "Мы предлагаем создать климатический совет ШОС, который может объединить наших политиков и общественных деятелей, ученых, экспертов, экологов, представителей бизнеса. Такой формат позволит повысить эффективность сотрудничества, продолжения проектов климатической адаптации, борьбы с обострением деградации земель, внедрения в передачах технологий", - добавил Мирзиеев.
https://ria.ru/20220915/sotrudnichestvo-1817102475.html
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в мире, узбекистан, шавкат мирзиеев, самарканд, шос, саммит шос в самарканде
В мире, Узбекистан, Шавкат Мирзиеев, Самарканд, ШОС, Саммит ШОС в Самарканде
11:43 16.09.2022 (обновлено: 11:46 16.09.2022)
 
Страны ШОС примут заявление по климатической повестке

Президент Узбекистана Мирзиеев: страны ШОС примут заявление по климатической повестке

© РИА Новости / POOL/Сергей Бобылев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время заседания в узком составе глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде
Президент РФ Владимир Путин во время заседания в узком составе глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости / POOL/Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин во время заседания в узком составе глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде
Читать ria.ru в
САМАРКАНД, 16 сен – РИА Новости. Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на саммите в Самарканде примут совместное заявление по реагированию на изменение климата, заявил в пятницу президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.
"Особую актуальность приобретает проблема экологической повестки. Сегодня, принимая совместное заявление по реагированию на изменения климата, ШОС демонстрирует солидарность в деле противостояния этим рискам и вызовам", - сказал Мириеев, выступая на саммите.
Президент Узбекистана отметил, что нужно создавать новые механизмы и форматы практического сотрудничества "в этой жизненно важной для всех нас сфере". "Мы предлагаем создать климатический совет ШОС, который может объединить наших политиков и общественных деятелей, ученых, экспертов, экологов, представителей бизнеса. Такой формат позволит повысить эффективность сотрудничества, продолжения проектов климатической адаптации, борьбы с обострением деградации земель, внедрения в передачах технологий", - добавил Мирзиеев.
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В миреУзбекистанШавкат МирзиеевСамаркандШОССаммит ШОС в Самарканде
 
 
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