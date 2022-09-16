https://ria.ru/20220916/shapsha-1817432814.html

Шапша заявил, что Северный обход Калуги даст толчок развитию города

Шапша заявил, что Северный обход Калуги даст толчок развитию города - РИА Новости, 16.09.2022

Шапша заявил, что Северный обход Калуги даст толчок развитию города

Северный обход Калуги определит развитие города на десятилетия вперёд, заявил губернатор Калужской области Владислав Шапша. РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T20:05

2022-09-16T20:05

2022-09-16T20:05

калужская область

экономика

владислав шапша

калужская область

калуга

марат хуснуллин

россия

анатолий артамонов

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КАЛУГА, 16 сен – РИА Новости. Северный обход Калуги определит развитие города на десятилетия вперёд, заявил губернатор Калужской области Владислав Шапша.Сообщается, что торжественная церемония открытия Северного обхода Калуги состоялась в пятницу. Присутствовавший на торжественной церемонии вице-премьер России Марат Хуснуллин поздравил калужан с открытием кольцевой дороги. Он подчеркнул, что обход Калуги - это "объект агломерационного значения, который позволяет создать единую многокомпонентную структуру, играющую большую роль в развитии и процветании нашего государства".По словам Хуснуллина, строительство обхода было обеспечено опережающим финансированием, а также средствами на удорожание строительных ресурсов благодаря поддержке президента РФ и председателя правительства. "Это позволило завершить его на 5 месяцев раньше запланированного срока. Обход Калуги завершает создание транспортного кольца – Калужскую кольцевую автодорогу общей протяженностью почти 84 километра. Она полностью выведет транзитный транспорт за пределы Калуги, обеспечит связь промышленных и жилых зон городских окраин и пригородов и центра города", – сказал вице-премьер России.Губернатор Калужской области Владислав Шапша напомнил, что инициатором проекта стал сенатор Анатолий Артамонов - в пору своей работы губернатором региона. Он помогал во всех вопросах на всех этапах строительства, отметил Шапша. Губернатор назвал открытие Северного обхода праздником для Калужской области."Это самый крупный и самый значимый проект в дорожной отрасли. Это дорога, с которой связаны перспективы развития областного центра на десятилетия вперед. Это новые возможности для межрегионального сотрудничества и способ реализации новых инвестиционных проектов. Магистраль станет катализатором развития Калуги. Вокруг дороги появятся жилые районы, детские сады, школы, предприятия, увеличится количество рабочих мест", - подчеркнул Шапша.Сообщается, что для проезда населения Северный обход откроется 17 сентября до 12.00.По данным правительства региона, реализация проекта по строительству обхода Калуги позволит ввести в эксплуатацию Калужскую кольцевую автомобильную дорогу общей протяженностью почти 84 километра. Автомобильная дорога на всем протяжении будет иметь четыре полосы движения шириной 3,75 метра. Расчетная скорость движения 120 километров в час. Создание дороги позволит обеспечить высокой транспортной доступностью земельные участки промышленного назначения общей площадью 125 гектаров. По предварительным расчетам, возможный объем инвестиций от размещения инвесторов на участках промышленного назначения по итогам 2024 года может составить порядка 13,4 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20220916/tsvety-1817366816.html

https://ria.ru/20220909/eksport-1815748940.html

https://ria.ru/20220901/shkola-1813849322.html

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экономика, владислав шапша, калужская область, калуга, марат хуснуллин, россия, анатолий артамонов