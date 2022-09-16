https://ria.ru/20220916/sanktsii-1817465498.html
Белый дом не исключил введения новых санкций против России
Белый дом не исключил введения новых санкций против России - РИА Новости, 16.09.2022
Белый дом не исключил введения новых санкций против России
США не исключают введения новых санкций против России и модификации санкционных режимов для их большей эффективности в подрыве российской экономики, заявил... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T22:18
2022-09-16T22:18
2022-09-16T22:37
россия
сша
санкции в отношении россии
джон кирби
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ВАШИНГТОН, 16 сен - РИА Новости. США не исключают введения новых санкций против России и модификации санкционных режимов для их большей эффективности в подрыве российской экономики, заявил координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в интервью телеканалу CNN."Мы постоянно возвращаемся к санкциям, чтобы быть уверенными в том, что они оказывают желаемое влияние на господина (президента РФ Владимира – ред.) Путина и его экономику. Мы никогда не исключали возможность введения дополнительных санкций и изменения санкционного режима с тем, чтобы последствия для него были гораздо более затратны", - сказал Кирби.Он комментировал европейский доклад, согласно которому санкции оказались менее разрушительны для российской экономики, чем "надеялись" на Западе, в том числе за счет выросших цен на энергоносители."Его экономика сжимается, она все меньше... Санкции в зависимости от их характера могут занять некоторое время. Это не то, что стрельба из пистолета с немедленным эффектом", - сказал Кирби.
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россия, сша, санкции в отношении россии, джон кирби
Россия, США, Санкции в отношении России, Джон Кирби
22:18 16.09.2022 (обновлено: 22:37 16.09.2022)
Белый дом не исключил введения новых санкций против России
Белый дом не исключил введения новых санкций против России и их модификаций
ВАШИНГТОН, 16 сен - РИА Новости.
США не исключают введения новых санкций против России и модификации санкционных режимов для их большей эффективности в подрыве российской экономики, заявил координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в интервью
телеканалу CNN.
"Мы постоянно возвращаемся к санкциям, чтобы быть уверенными в том, что они оказывают желаемое влияние на господина (президента РФ Владимира – ред.) Путина и его экономику. Мы никогда не исключали возможность введения дополнительных санкций и изменения санкционного режима с тем, чтобы последствия для него были гораздо более затратны", - сказал Кирби.
Он комментировал европейский доклад, согласно которому санкции оказались менее разрушительны для российской экономики, чем "надеялись" на Западе, в том числе за счет выросших цен на энергоносители.
"Его экономика сжимается, она все меньше... Санкции в зависимости от их характера могут занять некоторое время. Это не то, что стрельба из пистолета с немедленным эффектом", - сказал Кирби.