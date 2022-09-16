https://ria.ru/20220916/sanktsii-1817465498.html

Белый дом не исключил введения новых санкций против России

Белый дом не исключил введения новых санкций против России - РИА Новости, 16.09.2022

Белый дом не исключил введения новых санкций против России

США не исключают введения новых санкций против России и модификации санкционных режимов для их большей эффективности в подрыве российской экономики, заявил... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T22:18

2022-09-16T22:18

2022-09-16T22:37

россия

сша

санкции в отношении россии

джон кирби

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1d/1786212163_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_86a0bb62a6af85699005c69dff4c0905.jpg

ВАШИНГТОН, 16 сен - РИА Новости. США не исключают введения новых санкций против России и модификации санкционных режимов для их большей эффективности в подрыве российской экономики, заявил координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в интервью телеканалу CNN."Мы постоянно возвращаемся к санкциям, чтобы быть уверенными в том, что они оказывают желаемое влияние на господина (президента РФ Владимира – ред.) Путина и его экономику. Мы никогда не исключали возможность введения дополнительных санкций и изменения санкционного режима с тем, чтобы последствия для него были гораздо более затратны", - сказал Кирби.Он комментировал европейский доклад, согласно которому санкции оказались менее разрушительны для российской экономики, чем "надеялись" на Западе, в том числе за счет выросших цен на энергоносители."Его экономика сжимается, она все меньше... Санкции в зависимости от их характера могут занять некоторое время. Это не то, что стрельба из пистолета с немедленным эффектом", - сказал Кирби.

https://ria.ru/20220915/postavki-1816870495.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, санкции в отношении россии, джон кирби