https://ria.ru/20220916/sanktsii-1817412006.html

Путин возмутился санкциями против Львовой-Беловой

Путин возмутился санкциями против Львовой-Беловой - РИА Новости, 16.09.2022

Путин возмутился санкциями против Львовой-Беловой

Президент РФ Владимир Путин назвал возмутительным введение санкций против уполномоченного по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой, отметив, что она спасает РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T18:56

2022-09-16T18:56

2022-09-16T19:25

общество

россия

санкции в отношении россии

сша

мария львова-белова

владимир путин

украина

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САМАРКАНД, 16 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал возмутительным введение санкций против уполномоченного по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой, отметив, что она спасает детей, рискуя жизнью.Накануне Львова-Белова попала под новые санкции США в связи с событиями на Украине, как утверждает американский минфин, за "руководство усилиями по депортации тысяч украинских детей в Россию", в том числе за, как утверждается, "насильственное усыновление украинских детей российскими семьями, так называемое патриотическое воспитание украинских детей, изменения законодательства для ускоренного получения гражданства Российской Федерации детьми с Украины и вывоз украинских детей российскими военными"."Что касается нашего омбудсмена по защите прав детей, то, как мы знаем, она занималась, занимается до сих пор и, дай ей бог здоровья, и надеюсь, что будет заниматься дальше вывозом наших детей из зон боевых действий, из Сирии, из Ирака, детей, которые там остались в силу разных обстоятельств, не по своей воле, разумеется. Это благородная миссия, она рискует своей жизнью и здоровьем, естественно нормальное дело, когда она вывозила детей из зоны боевых действий, из опасных зон на Донбассе. Что здесь плохого? Спасибо нужно ей за это сказать и низко поклониться", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам своего визита в Узбекистан.Путин подчеркнул, что ставить её под санкции - "это возмутительно".

https://ria.ru/20220916/gaz-1817416732.html

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общество, россия, санкции в отношении россии, сша, мария львова-белова, владимир путин, украина