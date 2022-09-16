https://ria.ru/20220916/sanktsii-1817369065.html

Россия расширила санкции против Австралии

Россия расширила санкции против Австралии - РИА Новости, 16.09.2022

Россия расширила санкции против Австралии

Москва в качестве ответной меры внесла 41 гражданина Австралии в стоп-лист, большая часть из них журналисты, также есть представители военно-промышленно... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T17:43

2022-09-16T17:43

2022-09-16T17:57

россия

австралия

санкции в отношении россии

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Москва в качестве ответной меры внесла 41 гражданина Австралии в стоп-лист, большая часть из них журналисты, также есть представители военно-промышленно комплекса страны, заявили в пятницу в МИД РФ."В ответ на политически мотивированные санкции против российских физических и юридических лиц со стороны правительства Австралии, вводимые в рамках русофобской кампании коллективного Запада, въезд в нашу страну на бессрочной основе закрывается дополнительно для 41 австралийца из числа подрядчиков военно-промышленного комплекса, журналистов и муниципальных депутатов, формирующих в этой стране антироссийскую повестку дня", - говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства.Большую часть списка составляют журналисты телеканалов и газет, а также представители ВПК страны, в частности, главный технический директор компании "Дроншилд" Ангус Бин, главный технический директор военно-промышленного предприятия "Талес Аустрэлиа" Джон Бест."С учетом того, что официальная Канберра не намерена отказываться от антироссийского курса и продолжает плодить новые санкционные меры, работа над актуализацией российского стоп-листа будет продолжена", - подчеркнули в ведомстве.

https://ria.ru/20220805/sanktsii-1807457949.html

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австралия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, австралия, санкции в отношении россии, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)