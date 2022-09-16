https://ria.ru/20220916/sanktsii-1817369065.html
Россия расширила санкции против Австралии
Россия расширила санкции против Австралии - РИА Новости, 16.09.2022
Россия расширила санкции против Австралии
Москва в качестве ответной меры внесла 41 гражданина Австралии в стоп-лист, большая часть из них журналисты, также есть представители военно-промышленно... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T17:43
2022-09-16T17:43
2022-09-16T17:57
россия
австралия
санкции в отношении россии
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Москва в качестве ответной меры внесла 41 гражданина Австралии в стоп-лист, большая часть из них журналисты, также есть представители военно-промышленно комплекса страны, заявили в пятницу в МИД РФ."В ответ на политически мотивированные санкции против российских физических и юридических лиц со стороны правительства Австралии, вводимые в рамках русофобской кампании коллективного Запада, въезд в нашу страну на бессрочной основе закрывается дополнительно для 41 австралийца из числа подрядчиков военно-промышленного комплекса, журналистов и муниципальных депутатов, формирующих в этой стране антироссийскую повестку дня", - говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства.Большую часть списка составляют журналисты телеканалов и газет, а также представители ВПК страны, в частности, главный технический директор компании "Дроншилд" Ангус Бин, главный технический директор военно-промышленного предприятия "Талес Аустрэлиа" Джон Бест."С учетом того, что официальная Канберра не намерена отказываться от антироссийского курса и продолжает плодить новые санкционные меры, работа над актуализацией российского стоп-листа будет продолжена", - подчеркнули в ведомстве.
https://ria.ru/20220805/sanktsii-1807457949.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, австралия, санкции в отношении россии, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Австралия, Санкции в отношении России, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
17:43 16.09.2022 (обновлено: 17:57 16.09.2022)
Россия расширила санкции против Австралии
МИД запретил 41 гражданину Австралии въезд в Россию
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Москва в качестве ответной меры внесла 41 гражданина Австралии в стоп-лист, большая часть из них журналисты, также есть представители военно-промышленно комплекса страны, заявили в пятницу в МИД РФ.
"В ответ на политически мотивированные санкции против российских физических и юридических лиц со стороны правительства Австралии, вводимые в рамках русофобской кампании коллективного Запада, въезд в нашу страну на бессрочной основе закрывается дополнительно для 41 австралийца из числа подрядчиков военно-промышленного комплекса, журналистов и муниципальных депутатов, формирующих в этой стране антироссийскую повестку дня", - говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства.
Большую часть списка составляют журналисты телеканалов и газет, а также представители ВПК страны, в частности, главный технический директор компании "Дроншилд" Ангус Бин, главный технический директор военно-промышленного предприятия "Талес Аустрэлиа" Джон Бест.
"С учетом того, что официальная Канберра
не намерена отказываться от антироссийского курса и продолжает плодить новые санкционные меры, работа над актуализацией российского стоп-листа будет продолжена", - подчеркнули в ведомстве.