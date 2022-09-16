https://ria.ru/20220916/sanktsii-1817297500.html

СМИ: Белый дом разочарован низкой эффективностью санкций против России

СМИ: Белый дом разочарован низкой эффективностью санкций против России - РИА Новости, 16.09.2022

СМИ: Белый дом разочарован низкой эффективностью санкций против России

Власти США разочарованы отсутствием значительных последствий санкций, введенных в отношении России после начала специальной военной операции на Украине, они... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T15:34

2022-09-16T15:34

2022-09-16T15:34

россия

сша

санкции в отношении россии

экономика

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ВАШИНГТОН, 16 сен - РИА Новости. Власти США разочарованы отсутствием значительных последствий санкций, введенных в отношении России после начала специальной военной операции на Украине, они ожидали, что экономика РФ будет находиться в худшем состоянии, чем сейчас. Об этом сообщает в пятницу телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленные источники.“Мы ожидали, что такие меры как (отключение) SWIFT и все блокирующие санкции в отношении российских банков полностью разрушат экономику России”, - заявил изданию один из собеседников. “Планировалось, что в сентябре мы будем иметь дело с куда более слабой российской экономикой, нежели с той, которую мы видим сейчас”, - добавил он.Другой источник подтверждает отсутствие от эффекта введенных антироссийских санкций и одновременно указал на ожидание долгосрочного эффекта от введенных в отношении РФ мер. “Изначально планировалось, что санкции будут носить средне - и долгосрочный характер. Мы хотели давить на Россию в течение долгого времени, угнетая российскую экономику и ее промышленные мощности”, - указал он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20220909/evropa-1815490097.html

https://ria.ru/20220916/razrushenie-1817063945.html

россия

сша

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, сша, санкции в отношении россии, экономика