СМИ: Белый дом разочарован низкой эффективностью санкций против России
CNN: власти США разочарованы отсутствием значительных эффектов от санкций против России
© AP Photo / Alex BrandonЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
© AP Photo / Alex Brandon
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 16 сен - РИА Новости. Власти США разочарованы отсутствием значительных последствий санкций, введенных в отношении России после начала специальной военной операции на Украине, они ожидали, что экономика РФ будет находиться в худшем состоянии, чем сейчас. Об этом сообщает в пятницу телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленные источники.
“Мы ожидали, что такие меры как (отключение) SWIFT и все блокирующие санкции в отношении российских банков полностью разрушат экономику России”, - заявил изданию один из собеседников. “Планировалось, что в сентябре мы будем иметь дело с куда более слабой российской экономикой, нежели с той, которую мы видим сейчас”, - добавил он.
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Другой источник подтверждает отсутствие от эффекта введенных антироссийских санкций и одновременно указал на ожидание долгосрочного эффекта от введенных в отношении РФ мер. “Изначально планировалось, что санкции будут носить средне - и долгосрочный характер. Мы хотели давить на Россию в течение долгого времени, угнетая российскую экономику и ее промышленные мощности”, - указал он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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