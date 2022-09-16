Рейтинг@Mail.ru
Глава Кузбасса поддержал инициативу Кадырова о "самомобилизации" - РИА Новости, 16.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220916/samomobilizatsiya-1817281797.html
Глава Кузбасса поддержал инициативу Кадырова о "самомобилизации"
Глава Кузбасса поддержал инициативу Кадырова о "самомобилизации" - РИА Новости, 16.09.2022
Глава Кузбасса поддержал инициативу Кадырова о "самомобилизации"
Глава Кузбасса Сергей Цивилев поддержал инициативу главы Чечни Рамзана Кадырова о самомобилизации, отметив, что большое количество кузбассовцев готовы сегодня... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T14:58
2022-09-16T15:31
специальная военная операция на украине
общество
сергей цивилев
рамзан кадыров
украина
россия
чеченская республика (чечня)
кемеровская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752671437_0:61:2982:1738_1920x0_80_0_0_9f1a3229df70f3999c7e1caf441b13d5.jpg
КЕМЕРОВО, 16 сен — РИА Новости. Глава Кузбасса Сергей Цивилев поддержал инициативу главы Чечни Рамзана Кадырова о самомобилизации, отметив, что большое количество кузбассовцев готовы сегодня встать на защиту Родины.Ранее Кадыров заявил, что, по его мнению, каждый руководитель региона "вполне в состоянии подготовить, обучить и укомплектовать хотя бы одну тысячу добровольцев"."Мы присоединяемся к инициативе Рамзана Кадырова. Нами принято решение поддержать всех кузбассовцев, которые будут участвовать в специальной военной операции для выполнения задач, поставленных президентом Российской Федерации. Мы окажем им необходимые меры поддержки. Соответствующее распоряжение будет мною подписано", — написал в своем Telegram-канале Цивилев.Глава региона подчеркнул, что в Кузбассе живут патриотичные, мужественные, сильные духом люди. "Наши земляки в настоящее время достойно и самоотверженно выполняют задачи специальной военной операции на Украине. Большое количество кузбассовцев готовы сегодня встать на защиту нашей Великой Родины. &lt;…&gt; Не сомневаюсь: все задачи специальной военной операции будут выполнены", — добавил губернатор.
https://ria.ru/20220916/mobilizatsiya-1817271778.html
украина
россия
кемеровская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752671437_109:0:2840:2048_1920x0_80_0_0_bdc329d2c23b47436e52ceef8b41b80e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, сергей цивилев, рамзан кадыров, украина, россия, чеченская республика (чечня), кемеровская область, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Общество, Сергей Цивилев, Рамзан Кадыров, Украина, Россия, Чеченская республика (Чечня), Кемеровская область, Ситуация в ДНР и ЛНР
14:58 16.09.2022 (обновлено: 15:31 16.09.2022)
 
Глава Кузбасса поддержал инициативу Кадырова о "самомобилизации"

Глава Кузбасса Цивилев рассказал о большом количестве желающих встать на защиту Родины

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в медиабанкГубернатор Кемеровской области Сергей Цивилев
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. Архивное фото
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 16 сен — РИА Новости. Глава Кузбасса Сергей Цивилев поддержал инициативу главы Чечни Рамзана Кадырова о самомобилизации, отметив, что большое количество кузбассовцев готовы сегодня встать на защиту Родины.
Ранее Кадыров заявил, что, по его мнению, каждый руководитель региона "вполне в состоянии подготовить, обучить и укомплектовать хотя бы одну тысячу добровольцев".
"Мы присоединяемся к инициативе Рамзана Кадырова. Нами принято решение поддержать всех кузбассовцев, которые будут участвовать в специальной военной операции для выполнения задач, поставленных президентом Российской Федерации. Мы окажем им необходимые меры поддержки. Соответствующее распоряжение будет мною подписано", — написал в своем Telegram-канале Цивилев.
Глава региона подчеркнул, что в Кузбассе живут патриотичные, мужественные, сильные духом люди. "Наши земляки в настоящее время достойно и самоотверженно выполняют задачи специальной военной операции на Украине. Большое количество кузбассовцев готовы сегодня встать на защиту нашей Великой Родины. <…> Не сомневаюсь: все задачи специальной военной операции будут выполнены", — добавил губернатор.

Читайте также:

 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоСергей ЦивилевРамзан КадыровУкраинаРоссияЧеченская республика (Чечня)Кемеровская областьСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала