https://ria.ru/20220916/samomobilizatsiya-1817281797.html
Глава Кузбасса поддержал инициативу Кадырова о "самомобилизации"
Глава Кузбасса поддержал инициативу Кадырова о "самомобилизации" - РИА Новости, 16.09.2022
Глава Кузбасса поддержал инициативу Кадырова о "самомобилизации"
Глава Кузбасса Сергей Цивилев поддержал инициативу главы Чечни Рамзана Кадырова о самомобилизации, отметив, что большое количество кузбассовцев готовы сегодня... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T14:58
2022-09-16T14:58
2022-09-16T15:31
специальная военная операция на украине
общество
сергей цивилев
рамзан кадыров
украина
россия
чеченская республика (чечня)
кемеровская область
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КЕМЕРОВО, 16 сен — РИА Новости. Глава Кузбасса Сергей Цивилев поддержал инициативу главы Чечни Рамзана Кадырова о самомобилизации, отметив, что большое количество кузбассовцев готовы сегодня встать на защиту Родины.Ранее Кадыров заявил, что, по его мнению, каждый руководитель региона "вполне в состоянии подготовить, обучить и укомплектовать хотя бы одну тысячу добровольцев"."Мы присоединяемся к инициативе Рамзана Кадырова. Нами принято решение поддержать всех кузбассовцев, которые будут участвовать в специальной военной операции для выполнения задач, поставленных президентом Российской Федерации. Мы окажем им необходимые меры поддержки. Соответствующее распоряжение будет мною подписано", — написал в своем Telegram-канале Цивилев.Глава региона подчеркнул, что в Кузбассе живут патриотичные, мужественные, сильные духом люди. "Наши земляки в настоящее время достойно и самоотверженно выполняют задачи специальной военной операции на Украине. Большое количество кузбассовцев готовы сегодня встать на защиту нашей Великой Родины. <…> Не сомневаюсь: все задачи специальной военной операции будут выполнены", — добавил губернатор.
https://ria.ru/20220916/mobilizatsiya-1817271778.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Специальная военная операция на Украине, Общество, Сергей Цивилев, Рамзан Кадыров, Украина, Россия, Чеченская республика (Чечня), Кемеровская область, Ситуация в ДНР и ЛНР
14:58 16.09.2022 (обновлено: 15:31 16.09.2022)
Глава Кузбасса поддержал инициативу Кадырова о "самомобилизации"
Глава Кузбасса Цивилев рассказал о большом количестве желающих встать на защиту Родины