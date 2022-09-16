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Полиция в Салониках применила слезоточивый газ и дубинки против студентов - РИА Новости, 16.09.2022
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Полиция в Салониках применила слезоточивый газ и дубинки против студентов
Полиция в Салониках применила слезоточивый газ и дубинки против студентов - РИА Новости, 16.09.2022
Полиция в Салониках применила слезоточивый газ и дубинки против студентов
Полиция применила слезоточивый газ и дубинки во время митинга студентов, протестовавших против присутствия университетской полиции в Университете Аристотеля в... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T18:18
2022-09-16T18:35
в мире
кириакос мицотакис
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САЛОНИКИ, 16 сен – РИА Новости. Полиция применила слезоточивый газ и дубинки во время митинга студентов, протестовавших против присутствия университетской полиции в Университете Аристотеля в Салониках, передает корреспондент РИА Новости.Небольшая группа студентов с плакатами вышла к зданию вуза, где правоохранители применили к ним силу и слезоточивый газ. Одна студентка потеряла сознание.Решение о создании "университетской полиции" вызвало широкий резонанс в обществе. Правительство создало группы защиты университетских учреждений, которые состоят из сотрудников полиции и специальных охранников, нанятых исключительно для поставленной цели: "защиты и безопасности лиц, находящихся на территории университетов, и всей инфраструктуры образовательного учреждения".С момента падения хунты в 1974 году греческие университеты пользовались правом экстерриториальности - полиции вход туда был запрещён.Допустить полицию на территорию университета мог только ректорский совет, состоящий из преподавателей и студентов - требовалось единогласное решение. В 2019 году, с приходом к власти правительства Кириакоса Мицотакиса, данное право было отменено.
https://ria.ru/20220914/turtsiya-1816626922.html
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в мире, кириакос мицотакис
В мире, Кириакос Мицотакис
18:18 16.09.2022 (обновлено: 18:35 16.09.2022)
 
Полиция в Салониках применила слезоточивый газ и дубинки против студентов

Полиция применила слезоточивый газ и дубинки на митинге студентов в Салониках

© AFP 2022 / Sakis MitrolidisПолицейские в Салониках
Полицейские в Салониках - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© AFP 2022 / Sakis Mitrolidis
Полицейские в Салониках. Архивное фото
Читать ria.ru в
САЛОНИКИ, 16 сен – РИА Новости. Полиция применила слезоточивый газ и дубинки во время митинга студентов, протестовавших против присутствия университетской полиции в Университете Аристотеля в Салониках, передает корреспондент РИА Новости.
Небольшая группа студентов с плакатами вышла к зданию вуза, где правоохранители применили к ним силу и слезоточивый газ. Одна студентка потеряла сознание.
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14 сентября, 06:02
Спикер турецкого парламента заявил, что Греция бросает вызов добрососедству
Решение о создании "университетской полиции" вызвало широкий резонанс в обществе. Правительство создало группы защиты университетских учреждений, которые состоят из сотрудников полиции и специальных охранников, нанятых исключительно для поставленной цели: "защиты и безопасности лиц, находящихся на территории университетов, и всей инфраструктуры образовательного учреждения".
С момента падения хунты в 1974 году греческие университеты пользовались правом экстерриториальности - полиции вход туда был запрещён.
Допустить полицию на территорию университета мог только ректорский совет, состоящий из преподавателей и студентов - требовалось единогласное решение. В 2019 году, с приходом к власти правительства Кириакоса Мицотакиса, данное право было отменено.
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