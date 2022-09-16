https://ria.ru/20220916/rossiya-1817337834.html
Депутата бундестага Вагенкнехт обвинили в связях с Россией
Депутата бундестага Вагенкнехт обвинили в связях с Россией - РИА Новости, 16.09.2022
Депутата бундестага Вагенкнехт обвинили в связях с Россией
Депутата германского бундестага от фракции Левой партии Сару Вагенкнехт заподозрили в связях с "российскими агентами" после того, как на видеозаписи на своем... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T16:52
2022-09-16T16:52
2022-09-16T17:13
специальная военная операция на украине
в мире
германия
левая (партия)
сара вагенкнехт
владимир путин
россия
украина
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БЕРЛИН, 16 сен - РИА Новости. Депутата германского бундестага от фракции Левой партии Сару Вагенкнехт заподозрили в связях с "российскими агентами" после того, как на видеозаписи на своем YouTube-канале она продемонстрировала скриншот с надписью на русском языке.По сообщению немецкого портала t-online, на видеозаписи Вагенкнехт показала скриншот публикации в Twitter Бодо Рамелова, своего коллеги по партии, который выступил против призывов к переговорам с Россией о поставках газа. Дата записи отображается на скриншоте на русском языке, что вызвало дискуссию пользователей в комментариях. В частности, кто-то предположил, что снимок экрана сделан с "корпоративного мобильного телефона из Кремля"."Нет, иллюстрацией моего "обзора недели" занимаются не "агенты (президента РФ Владимира) Путина", а сотрудница российского происхождения, уже несколько лет проживающая в Германии", - заявила Вагенкнехт в ответ на запрос t-online.Вагенкнехт известна пророссийскими высказываниями, в связи с чем часто вызывает критику в свой адрес. В частности, она заявляла, что в росте цен винить стоит не спецоперацию РФ на Украине, а решения ЕС и немецких властей о принятии санкций, а также призывала к переговорам с РФ.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220916/politika-1817309104.html
https://ria.ru/20220915/oruzhie-1816960691.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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16:52 16.09.2022 (обновлено: 17:13 16.09.2022)
Депутата бундестага Вагенкнехт обвинили в связях с Россией
Депутата бундестага обвинили в связях с Россией из-за скриншота с надписью на русском