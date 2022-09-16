https://ria.ru/20220916/reabilitatsiya-1817209756.html
Специалисты провели реабилитацию водоема в будущем "Парке Яуза" в Москве
Специалисты провели реабилитацию водоема в будущем "Парке Яуза" в Москве - РИА Новости, 16.09.2022
Специалисты провели реабилитацию водоема в будущем "Парке Яуза" в Москве
Специалисты комплекса городского хозяйства завершили работы по экологической реабилитации водоема на Широкой улице, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T12:05
2022-09-16T12:05
2022-09-16T12:05
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
москва
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства завершили работы по экологической реабилитации водоема на Широкой улице, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Специалисты комплекса городского хозяйства завершили работы по экологической реабилитации водоема на Широкой улице. Пруд находится на центральной пешеходной оси парка, поэтому было важно не только улучшить его эстетические характеристики, но и обеспечить доступ посетителей к водному объекту", - сказал Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Заммэра отметил, что в рамках проекта специалисты убрали 2 тысячи кубометров иловых осадков и мусор со дна, очистили и укрепили берега с помощью конструкций из габионов, а также привели в порядок настил около водоема и дополнили его тремя видовыми террасами. Теперь на берегу есть полноценная зона для тихого отдыха, которую связали с парковыми дорожками.Также Бирюков отметил, что в этом году специалисты проводят обустройство двух участков будущего "Парка Яуза" в пойме одноименной реки – от улицы Енисейской до улицы Широкой и вдоль улицы Северодвинская.
https://realty.ria.ru/20220916/blagoustroystvo-1817194065.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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петр бирюков, москва, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Петр Бирюков, Москва, Городское хозяйство Москвы
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства завершили работы по экологической реабилитации водоема на Широкой улице, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Специалисты комплекса городского хозяйства завершили работы по экологической реабилитации водоема на Широкой улице. Пруд находится на центральной пешеходной оси парка, поэтому было важно не только улучшить его эстетические характеристики, но и обеспечить доступ посетителей к водному объекту", - сказал Бирюков
, чьи слова приводятся в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Заммэра отметил, что в рамках проекта специалисты убрали 2 тысячи кубометров иловых осадков и мусор со дна, очистили и укрепили берега с помощью конструкций из габионов, а также привели в порядок настил около водоема и дополнили его тремя видовыми террасами. Теперь на берегу есть полноценная зона для тихого отдыха, которую связали с парковыми дорожками.
Также Бирюков отметил, что в этом году специалисты проводят обустройство двух участков будущего "Парка Яуза" в пойме одноименной реки – от улицы Енисейской до улицы Широкой и вдоль улицы Северодвинская.