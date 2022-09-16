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В Кривом Роге заявили о серьезных разрушениях гидротехнических сооружений - РИА Новости, 16.09.2022
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В Кривом Роге заявили о серьезных разрушениях гидротехнических сооружений
В Кривом Роге заявили о серьезных разрушениях гидротехнических сооружений - РИА Новости, 16.09.2022
В Кривом Роге заявили о серьезных разрушениях гидротехнических сооружений
Глава Днепропетровской облгосадминистрации (ОГА) Валентин Резниченко заявил, что в Кривом Роге устраняют серьезные разрушения на гидротехнических сооружениях,... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T15:53
2022-09-16T15:53
в мире
украина
кривой рог
владимир зеленский
кирилл тимошенко
валентин резниченко
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Глава Днепропетровской облгосадминистрации (ОГА) Валентин Резниченко заявил, что в Кривом Роге устраняют серьезные разрушения на гидротехнических сооружениях, чтобы избежать техногенной катастрофы."Серьезные разрушения гидротехнических сооружений. Спасатели и аварийные службы уже ликвидируют последствия "прилетов". Делают все, чтобы предотвратить техногенную катастрофу", - написал Резниченко в своем Телеграмм-канале.Замруководителя офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко заявил в среду о ракетном ударе по Кривому Рогу, попаданию по гидротехническому сооружению.
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в мире, украина, кривой рог, владимир зеленский, кирилл тимошенко, валентин резниченко
В мире, Украина, Кривой Рог, Владимир Зеленский, Кирилл Тимошенко, Валентин Резниченко
15:53 16.09.2022
 
В Кривом Роге заявили о серьезных разрушениях гидротехнических сооружений

Власти Кривого Рога заявили о серьезных разрушениях гидротехнических сооружений

CC BY-SA 4.0 / Сергей Половко / Стела на въезде в Кривой Рог
Стела на въезде в Кривой Рог - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
CC BY-SA 4.0 / Сергей Половко /
Стела на въезде в Кривой Рог. Архивное фото
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Глава Днепропетровской облгосадминистрации (ОГА) Валентин Резниченко заявил, что в Кривом Роге устраняют серьезные разрушения на гидротехнических сооружениях, чтобы избежать техногенной катастрофы.
"Серьезные разрушения гидротехнических сооружений. Спасатели и аварийные службы уже ликвидируют последствия "прилетов". Делают все, чтобы предотвратить техногенную катастрофу", - написал Резниченко в своем Телеграмм-канале.
Замруководителя офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко заявил в среду о ракетном ударе по Кривому Рогу, попаданию по гидротехническому сооружению.
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