https://ria.ru/20220916/razrusheniya-1817306268.html

В Кривом Роге заявили о серьезных разрушениях гидротехнических сооружений

В Кривом Роге заявили о серьезных разрушениях гидротехнических сооружений - РИА Новости, 16.09.2022

В Кривом Роге заявили о серьезных разрушениях гидротехнических сооружений

Глава Днепропетровской облгосадминистрации (ОГА) Валентин Резниченко заявил, что в Кривом Роге устраняют серьезные разрушения на гидротехнических сооружениях,... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T15:53

2022-09-16T15:53

2022-09-16T15:53

в мире

украина

кривой рог

владимир зеленский

кирилл тимошенко

валентин резниченко

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Глава Днепропетровской облгосадминистрации (ОГА) Валентин Резниченко заявил, что в Кривом Роге устраняют серьезные разрушения на гидротехнических сооружениях, чтобы избежать техногенной катастрофы."Серьезные разрушения гидротехнических сооружений. Спасатели и аварийные службы уже ликвидируют последствия "прилетов". Делают все, чтобы предотвратить техногенную катастрофу", - написал Резниченко в своем Телеграмм-канале.Замруководителя офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко заявил в среду о ракетном ударе по Кривому Рогу, попаданию по гидротехническому сооружению.

https://ria.ru/20220915/ingulets-1816921473.html

украина

кривой рог

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, кривой рог, владимир зеленский, кирилл тимошенко, валентин резниченко