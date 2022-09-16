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Российские силы ПВО сбили пять украинских дронов и 53 реактивных снаряда - РИА Новости, 16.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220916/pvo-1817231846.html
Российские силы ПВО сбили пять украинских дронов и 53 реактивных снаряда
Российские силы ПВО сбили пять украинских дронов и 53 реактивных снаряда - РИА Новости, 16.09.2022
Российские силы ПВО сбили пять украинских дронов и 53 реактивных снаряда
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 5 украинских беспилотников, а также 53 снаряда РСЗО HIMARS и "Ольха", сообщили в пятницу в пресс-службе... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T13:12
2022-09-16T14:09
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
херсонская область
россия
авдеевка
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 5 украинских беспилотников, а также 53 снаряда РСЗО HIMARS и "Ольха", сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито пять беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Авдеевка Донецкой Народной Республики, Томарино и Степовое Херсонской области. Уничтожены в воздухе 53 снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS и "Ольха" в районах населенных пунктов Авдотьино Донецкой Народной Республики, Голая Пристань, Новая Каховка, Антоновка, Веселое Херсонской области и Мирное Запорожской области", - говорится в сообщении.
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херсонская область
россия
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безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, херсонская область , россия, авдеевка
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Херсонская область , Россия, Авдеевка
13:12 16.09.2022 (обновлено: 14:09 16.09.2022)
 
Российские силы ПВО сбили пять украинских дронов и 53 реактивных снаряда

Российская ПВО за сутки сбила пять украинских дронов и 53 снаряда РСЗО HIMARS и "Ольха"

© РИА Новости / Перейти в медиабанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1" на позиции
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) Панцирь-С1 на позиции - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
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Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1" на позиции. Архивное фото
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 5 украинских беспилотников, а также 53 снаряда РСЗО HIMARS и "Ольха", сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито пять беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Авдеевка Донецкой Народной Республики, Томарино и Степовое Херсонской области. Уничтожены в воздухе 53 снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS и "Ольха" в районах населенных пунктов Авдотьино Донецкой Народной Республики, Голая Пристань, Новая Каховка, Антоновка, Веселое Херсонской области и Мирное Запорожской области", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныХерсонская областьРоссияАвдеевка
 
 
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