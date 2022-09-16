https://ria.ru/20220916/pvo-1817231846.html

Российские силы ПВО сбили пять украинских дронов и 53 реактивных снаряда

Российские силы ПВО сбили пять украинских дронов и 53 реактивных снаряда - РИА Новости, 16.09.2022

Российские силы ПВО сбили пять украинских дронов и 53 реактивных снаряда

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 5 украинских беспилотников, а также 53 снаряда РСЗО HIMARS и "Ольха", сообщили в пятницу в пресс-службе... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T13:12

2022-09-16T13:12

2022-09-16T14:09

специальная военная операция на украине

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

херсонская область

россия

авдеевка

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 5 украинских беспилотников, а также 53 снаряда РСЗО HIMARS и "Ольха", сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито пять беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Авдеевка Донецкой Народной Республики, Томарино и Степовое Херсонской области. Уничтожены в воздухе 53 снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS и "Ольха" в районах населенных пунктов Авдотьино Донецкой Народной Республики, Голая Пристань, Новая Каховка, Антоновка, Веселое Херсонской области и Мирное Запорожской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220916/ukraina-1817228698.html

херсонская область

россия

авдеевка

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, херсонская область , россия, авдеевка