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Эксперты рассказали, как россияне планируют отдыхать зимой - РИА Новости, 16.09.2022
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Туризм
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Эксперты рассказали, как россияне планируют отдыхать зимой
Эксперты рассказали, как россияне планируют отдыхать зимой - РИА Новости, 16.09.2022
Эксперты рассказали, как россияне планируют отдыхать зимой
Зимние месяцы — самые нелюбимые для проведения отпуска у россиян, однако предстоящей зимой 65 процентов из них все же планируют отдохнуть, сообщает... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T13:59
2022-09-16T15:34
туризм
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новости - туризм
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куда поехать в выходные
республика алтай
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Зимние месяцы — самые нелюбимые для проведения отпуска у россиян, однако предстоящей зимой 65 процентов из них все же планируют отдохнуть, сообщает аналитический центр НАФИ.Эксперты опросили тысячу человек и выяснили, что почти треть из них намерены провести время в своем регионе, примерно столько же — в другом субъекте РФ. За границу хотят поехать лишь семь процентов респондентов.Среди тех, кто не планирует путешествовать в холодное время года, 44 процента объяснили свое нежелание высокой стоимостью проживания в отелях. Дорогие билеты стали препятствием для 30 процентов опрошенных. Столько же сказали, что не знают где можно хорошо отдохнуть в этот период. Плохое оборудование мест для зимнего отдыха и низкое качество сервиса смутили 12 процентов туристов. Семь процентов сказали, что в РФ просто нет курортов для интересного отдыха в этот период года.Говоря о зимних каникулах мечты, 47 процентов респондентов сообщили, что хотели бы посетить разные города РФ с экскурсиями. Чуть меньше — 45 процентов туристов, не имея финансовых и иных ограничений, отправились бы к природным достопримечательностям на Байкале, Камчатке, Алтае. Санаторный отдых предпочел бы 41 процент путешественников. Дачные развлечения выбрали 37 процентов опрошенных, а горнолыжные спуски — 29 процентов.Турпоездку в другие страны запланировал бы каждый четвертый пользователь.
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туризм, новости - туризм, россия, байкал, куда поехать в выходные, республика алтай, камчатский край, зима, туристы, куда поехать
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13:59 16.09.2022 (обновлено: 15:34 16.09.2022)
 
Эксперты рассказали, как россияне планируют отдыхать зимой

НАФИ: зимой 65 процентов россиян намерены путешествовать по России и за рубеж

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в медиабанкОтдыхающие выходят из кабинки канатной дороги на горнолыжном склоне во время открытия сезона на горном курорте "Горки Город" на территории Красной Поляны
Отдыхающие выходят из кабинки канатной дороги на горнолыжном склоне во время открытия сезона на горном курорте Горки Город на территории Красной Поляны - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости / Артур Лебедев
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Зимние месяцы — самые нелюбимые для проведения отпуска у россиян, однако предстоящей зимой 65 процентов из них все же планируют отдохнуть, сообщает аналитический центр НАФИ.
Эксперты опросили тысячу человек и выяснили, что почти треть из них намерены провести время в своем регионе, примерно столько же — в другом субъекте РФ. За границу хотят поехать лишь семь процентов респондентов.
Среди тех, кто не планирует путешествовать в холодное время года, 44 процента объяснили свое нежелание высокой стоимостью проживания в отелях. Дорогие билеты стали препятствием для 30 процентов опрошенных. Столько же сказали, что не знают где можно хорошо отдохнуть в этот период.
Плохое оборудование мест для зимнего отдыха и низкое качество сервиса смутили 12 процентов туристов. Семь процентов сказали, что в РФ просто нет курортов для интересного отдыха в этот период года.
Говоря о зимних каникулах мечты, 47 процентов респондентов сообщили, что хотели бы посетить разные города РФ с экскурсиями. Чуть меньше — 45 процентов туристов, не имея финансовых и иных ограничений, отправились бы к природным достопримечательностям на Байкале, Камчатке, Алтае. Санаторный отдых предпочел бы 41 процент путешественников. Дачные развлечения выбрали 37 процентов опрошенных, а горнолыжные спуски — 29 процентов.
Турпоездку в другие страны запланировал бы каждый четвертый пользователь.
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