https://ria.ru/20220916/puteshestviya-1817190216.html
Эксперты рассказали, как россияне планируют отдыхать зимой
Эксперты рассказали, как россияне планируют отдыхать зимой - РИА Новости, 16.09.2022
Эксперты рассказали, как россияне планируют отдыхать зимой
Зимние месяцы — самые нелюбимые для проведения отпуска у россиян, однако предстоящей зимой 65 процентов из них все же планируют отдохнуть, сообщает... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T13:59
2022-09-16T13:59
2022-09-16T15:34
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республика алтай
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Зимние месяцы — самые нелюбимые для проведения отпуска у россиян, однако предстоящей зимой 65 процентов из них все же планируют отдохнуть, сообщает аналитический центр НАФИ.Эксперты опросили тысячу человек и выяснили, что почти треть из них намерены провести время в своем регионе, примерно столько же — в другом субъекте РФ. За границу хотят поехать лишь семь процентов респондентов.Среди тех, кто не планирует путешествовать в холодное время года, 44 процента объяснили свое нежелание высокой стоимостью проживания в отелях. Дорогие билеты стали препятствием для 30 процентов опрошенных. Столько же сказали, что не знают где можно хорошо отдохнуть в этот период. Плохое оборудование мест для зимнего отдыха и низкое качество сервиса смутили 12 процентов туристов. Семь процентов сказали, что в РФ просто нет курортов для интересного отдыха в этот период года.Говоря о зимних каникулах мечты, 47 процентов респондентов сообщили, что хотели бы посетить разные города РФ с экскурсиями. Чуть меньше — 45 процентов туристов, не имея финансовых и иных ограничений, отправились бы к природным достопримечательностям на Байкале, Камчатке, Алтае. Санаторный отдых предпочел бы 41 процент путешественников. Дачные развлечения выбрали 37 процентов опрошенных, а горнолыжные спуски — 29 процентов.Турпоездку в другие страны запланировал бы каждый четвертый пользователь.
https://ria.ru/20220611/sochi-1794185795.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, россия, байкал, куда поехать в выходные, республика алтай, камчатский край, зима, туристы, куда поехать
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Россия, Байкал, куда поехать в выходные, Республика Алтай, Камчатский край, Зима, туристы, куда поехать
13:59 16.09.2022 (обновлено: 15:34 16.09.2022)
Эксперты рассказали, как россияне планируют отдыхать зимой
НАФИ: зимой 65 процентов россиян намерены путешествовать по России и за рубеж
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Зимние месяцы — самые нелюбимые для проведения отпуска у россиян, однако предстоящей зимой 65 процентов из них все же планируют отдохнуть, сообщает аналитический центр НАФИ.
Эксперты опросили тысячу человек и выяснили, что почти треть из них намерены провести время в своем регионе, примерно столько же — в другом субъекте РФ. За границу хотят поехать лишь семь процентов респондентов.
Среди тех, кто не планирует путешествовать в холодное время года, 44 процента объяснили свое нежелание высокой стоимостью проживания в отелях. Дорогие билеты стали препятствием для 30 процентов опрошенных. Столько же сказали, что не знают где можно хорошо отдохнуть в этот период.
Плохое оборудование мест для зимнего отдыха и низкое качество сервиса смутили 12 процентов туристов. Семь процентов сказали, что в РФ просто нет курортов для интересного отдыха в этот период года.
Говоря о зимних каникулах мечты, 47 процентов респондентов сообщили, что хотели бы посетить разные города РФ с экскурсиями. Чуть меньше — 45 процентов туристов, не имея финансовых и иных ограничений, отправились бы к природным достопримечательностям на Байкале, Камчатке, Алтае. Санаторный отдых предпочел бы 41 процент путешественников. Дачные развлечения выбрали 37 процентов опрошенных, а горнолыжные спуски — 29 процентов.
Турпоездку в другие страны запланировал бы каждый четвертый пользователь.