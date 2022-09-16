https://ria.ru/20220916/puteshestviya-1817190216.html

Эксперты рассказали, как россияне планируют отдыхать зимой

Эксперты рассказали, как россияне планируют отдыхать зимой - РИА Новости, 16.09.2022

Эксперты рассказали, как россияне планируют отдыхать зимой

Зимние месяцы — самые нелюбимые для проведения отпуска у россиян, однако предстоящей зимой 65 процентов из них все же планируют отдохнуть, сообщает... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T13:59

2022-09-16T13:59

2022-09-16T15:34

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республика алтай

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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Зимние месяцы — самые нелюбимые для проведения отпуска у россиян, однако предстоящей зимой 65 процентов из них все же планируют отдохнуть, сообщает аналитический центр НАФИ.Эксперты опросили тысячу человек и выяснили, что почти треть из них намерены провести время в своем регионе, примерно столько же — в другом субъекте РФ. За границу хотят поехать лишь семь процентов респондентов.Среди тех, кто не планирует путешествовать в холодное время года, 44 процента объяснили свое нежелание высокой стоимостью проживания в отелях. Дорогие билеты стали препятствием для 30 процентов опрошенных. Столько же сказали, что не знают где можно хорошо отдохнуть в этот период. Плохое оборудование мест для зимнего отдыха и низкое качество сервиса смутили 12 процентов туристов. Семь процентов сказали, что в РФ просто нет курортов для интересного отдыха в этот период года.Говоря о зимних каникулах мечты, 47 процентов респондентов сообщили, что хотели бы посетить разные города РФ с экскурсиями. Чуть меньше — 45 процентов туристов, не имея финансовых и иных ограничений, отправились бы к природным достопримечательностям на Байкале, Камчатке, Алтае. Санаторный отдых предпочел бы 41 процент путешественников. Дачные развлечения выбрали 37 процентов опрошенных, а горнолыжные спуски — 29 процентов.Турпоездку в другие страны запланировал бы каждый четвертый пользователь.

https://ria.ru/20220611/sochi-1794185795.html

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байкал

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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