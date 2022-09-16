https://ria.ru/20220916/promyshlennost-1817338115.html

Сидеть на деньгах или поддержать промышленность?

Сидеть на деньгах или поддержать промышленность? - РИА Новости, 16.09.2022

Сидеть на деньгах или поддержать промышленность?

Сокращение корпоративного кредитования банками вследствие резкого роста ключевой ставки ЦБ сильно сказалось на промышленности. Компании и сейчас не активно... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T18:21

2022-09-16T18:21

2022-09-16T18:21

новый курс

россия

центральный банк рф (цб рф)

национальное бюро кредитных историй

федеральная служба государственной статистики (росстат)

валерий миронов

костромская область

экономика

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Сокращение корпоративного кредитования банками вследствие резкого роста ключевой ставки ЦБ сильно сказалось на промышленности. Компании и сейчас не активно кредитуются из-за опасений брать на себя повышенные риски, а финансовые организации продолжают "сидеть на деньгах", вместо того, чтобы развивать венчурное финансирование, бартерные поставки и клиринг на базе межстрановых соглашений.Ситуация по отраслямВ 2021 году основной приток фондирования в банковскую систему обеспечил именно бизнес: корпоративный кредитный портфель российских банков по итогам 2021 года вырос на 11,7%. Однако с конца февраля 2022 года экономическая конъюнктура стала совсем другой. Сложная экономическая ситуация и ужесточения кредитных программ банками для большинства отраслей промышленности оказались весьма болезненными.По данным Росстата, по итогам первого полугодия 2022 года российская промышленность показала рост всего на 2%. Рост наблюдался в начале 2022 года, а с апреля начался спад. Промпроизводство в июне сократилось на 1,8% (год к году). Хотя "общая цифра получилась весьма мягкой, но ситуация неоднородна по отраслям", говорит Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ "Финам".Наиболее заметно ухудшилась ситуация в секторах, связанных с экспортом (металлургия, химия, обработка древесины) и дефицитом импортных сырья или комплектующих (производство автотранспортных средств, мебели и текстильная промышленность). Так, в целом за первое полугодие выпуск легковых автомобилей в России снизился в 2,6 раза, грузовиков – на 17,7%. Проблемы сейчас наблюдаются с импортом сырья, комплектующих, и оборудования, на котором можно было бы выпускать импортозамещающую продукцию. Согласно данным Института Гайдара за июль, хуже всего обеспечена импортным сырьем пищевая промышленность: 79% ее предприятий столкнулись с последствиями политического давления. Проблемы с запасами сырья и материалами испытывает легкая промышленность (уровень недообеспеченности импортом - 70%) и машиностроение (67% предприятий не хватает импортных комплектующих).Среди немногих растущих отраслей российской промышленности – выпуск лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, – +16,5%. Однако даже по сравнению с маем, когда он был на уровне - +29,4%, это замедление, подчеркивает Ольга Беленькая. "Лучше стали себя чувствовать нефтесервисные компании, производители кузнечно-прессовых машин и оборудования для пищевой промышленности. Ожили производители спортинвентаря и некоторых видов электрооборудования для компаний, которые заняты в импортозамещении", - говорит Валерий Миронов.Кредиты и грантыВесной 2022 года правительство запустило программу поддержки системообразующих организаций общим объемом 120 млрд руб. Принять в ней участие могли представители агропромышленного сектора, торговли и промышленности (в том числе предприятия ракетно-космической отрасли и атомной энергетики). По условиям программы, средства можно направлять на расчеты с зарубежными поставщиками, оплачивать кредиторскую задолженность за поставленный товар по договорам факторинга.Помощь также идет через льготные кредиты и гранты от региональных фондов поддержки промышленности. С помощью грантов региональных фондов развития предприятия могут компенсировать до 90% затрат на оплату процентов по кредитам. При этом если раньше для получения компенсации общий размер обязательств одной компании по кредитному договору не должен был превышать 250 млн рублей, то теперь это ограничение снято. Претендовать на получение поддержки могут предприятия большинства отраслей обрабатывающей промышленности. Такие гранты уже были выданы фондом развития промышленности Костромской области - получателем стало деревоперерабатывающее предприятие из Мантурово, а в Вологодской области грант более 900 тысяч рублей одобрили деревообрабатывающему предприятию ООО "ВудМаркет". Гранты на сумму более 2,6 млн рублей были выданы региональным фондом развития промышленности Архангельской области двум предприятиям Северодвинска и Коряжмы.Большой пакет поддержки получил автопром - через программу льготного автокредитования. По условиям программы, которая начала действовать в июле, субсидируемая из федерального бюджета скидка может составить до 20% от стоимости автомобиля, а для автомобилей из Дальневосточного федерального округа, — 25% из-за компенсации стоимости доставки автомобилей из европейской части России. Купить можно все модели "УАЗ", Lada, "ГАЗ" стоимостью до 2 млн рублей. При этом повышенную скидку в размере 35% можно получить при покупке электромобилей марки Evolute. Программа действует до 1 декабря 2022 года. В этом году на поддержку Минпромторг выделил сумму в 20,7 миллиарда рублей. Но чиновники уже намекнули, что она может быть продлена и дальше.Согласно отчету Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в июле 2022 года количество выданных автокредитов в России увеличилось на 16,1% в сравнении с июнем, а их общее количество составило 46,8 тысяч. Больше всего кредитов было выдано в Москве и Московской области. А если говорить о скорости прироста, то в лидерах Кировская области (+48,9%), Удмуртская Республика (+40,9%) и Пермский край (+40,1%). "Восстановлению как сегмента автокредитов, так и всего авторынка способствует и возобновившаяся в июле государственная программа льготного автокредитования", - отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей ВолковНужны системные измененияЭксперты уверены - правительство могло бы активнее подключать институты развития и госкорпорации к процессу импортозамещения и в целом к стимулированию экономического роста. "Для институтов развития наступило время "платить по счетам", оправдывать доверие власти и общества", - говорит Валерий Миронов. Для этого нужно нарастить финансовую базу ВЭБа, Фонда развития промышленности (ФРП) и Корпорации развития МСП и увеличить объемы льготного кредитования. "Сейчас финансовые портфели институтов развития тощие, и это не дает возможности масштабировать бизнес-проекты. Выделяются миллиарды рублей (судя по отчетности того же ВЭБ и ФРП), но выделенных средств сейчас уже недостаточно, их мало, если реально оценивать текущую ситуацию", - отмечает Миронов.Кроме того, власти могли бы активнее расшивать узкие места, сдерживающие развитие промпроизводства. Например, решать проблемы логистики, поставок или способствовать безденежному обращению продукции для компаний, поставщиков в РФ. Учитывая, насколько важны сейчас для предприятий "длинные деньги", не стоит также недооценивать возможности венчурного финансирования. "Сейчас на смену традиционным векселям могут прийти цифровые деньги, банковские стейблкоины, которые могут быть обеспечены золотом и активами ведущих банков, а, может быть, и золотом ЦБ. Они не обязаны обеспечить всю денежную массу российской экономики, но могут ходить в ключевых секторах, важных для импортозамещения и экспансии на новые экспортные рынки. Тогда кредитование будет идти под более низкий процент. Вкупе с возможным реформированием самой банковской системы на основе формирования холдингов, из банков со 100%-ым резервированием (сверхнадежных, инвестирующих в госбумаги и не занимающихся рискованным кредитованием) и специализированных инвестиционных структур для легального привлечения склонных к риску иностранных инвесторов развитию экономики будет придан позитивный импульс, опирающийся на мировой опыт и новые технологии", - считает Валерий Миронов.

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, центральный банк рф (цб рф), национальное бюро кредитных историй, федеральная служба государственной статистики (росстат), валерий миронов, костромская область, экономика, русал, en+ group