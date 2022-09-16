https://ria.ru/20220916/promproizvodstvo-1817183443.html

Тамбовская область: рост промпроизводства по итогам 7 месяцев – 118%

Тамбовская область: рост промпроизводства по итогам 7 месяцев – 118% - РИА Новости, 16.09.2022

Тамбовская область: рост промпроизводства по итогам 7 месяцев – 118%

В Тамбовской области по итогам семи месяцев текущего года удалось обеспечить положительную динамику объемов промышленного производства в регионе, объем... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T10:39

2022-09-16T10:39

2022-09-16T10:39

тамбовская область

максим егоров

экономика

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ТАМБОВ, 16 сен – РИА Новости. В Тамбовской области по итогам семи месяцев текущего года удалось обеспечить положительную динамику объемов промышленного производства в регионе, объем промышленной продукции превысил 163 миллиарда рублей, темп роста — 118%, сообщает областное управлении по развитию промышленности и торговли.Сейчас в области более двух десятков крупных и средних промышленных предприятия реализуют инвестиционные проекты по модернизации, диверсификации, техническому перевооружению и реконструкции производства. В частности, за счет увеличения объемов производства нефтехимического оборудования, гальванических линий и оборудования специального назначения выросло производство в машиностроительной отрасли. Стабильно растет производство металлоконструкций, лакокрасочных материалов, акриловых эмульсий. Возросло производство строительных материалов: оконных блоков, керамического строительного кирпича, сборных строительных изделий из цемента и бетона. Намечена динамика роста производства теплоизоляционных материалов."Развитие промышленности — одно из важнейших направлений работы властей области. Мы предлагаем различные меры поддержки бизнеса, что даёт свои плоды. Важно, что и промышленные предприятия не стоят на месте и осваивают новые рынки, выпуск новых видов продукции, проводят модернизацию и техническое перевооружение своих мощностей, создают новые рабочие места, что обеспечивает рост промышленного производства в регионе", - отметил избранный губернатором Тамбовской области Максим Егоров.

https://ria.ru/20220906/rabota-1814891434.html

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

максим егоров, экономика