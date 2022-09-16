https://ria.ru/20220916/prodovolstvie-1817370631.html

Путин: Россия получила сигнал, что может вывозить продукцию через Турцию

Путин: Россия получила сигнал, что может вывозить продукцию через Турцию - РИА Новости, 16.09.2022

Путин: Россия получила сигнал, что может вывозить продукцию через Турцию

Российские экономические операторы получили сигнал, что могут вывозить продовольственную продукцию через территорию Турции, заявил президент РФ Владимир Путин... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T17:46

2022-09-16T17:46

2022-09-16T17:55

экономика

владимир путин

турция

россия

шос

саммит шос в самарканде

реджеп тайип эрдоган

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САМАРКАНД, 16 сен - РИА Новости. Российские экономические операторы получили сигнал, что могут вывозить продовольственную продукцию через территорию Турции, заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом.Лидеры проводят переговоры, в ходе которых планируют обсудить в том числе и зерновую сделку. Ранее на заседании ШОС Путин заявил, что не все договоренности выполняются. В частности, не сняты ограничения на поставку российских удобрений в нуждающиеся страны."Хотел бы вас проинформировать, что наши экономоператоры получили соответствующие сигналы о том, что они и нашу продукцию тоже могут вывозить через Турцию - имею в виду, что Турция является надежным партнером в этом плане и может обеспечить уверенные поставки через свою территорию во все страны мира, в том числе и в страны Азии, Латинской Америки, Африки, поскольку мы в основном туда и продаем ", - сказал Путин в ходе встречи.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

https://ria.ru/20220916/udobreniya-1817205511.html

https://ria.ru/20220916/turtsiya-1816721153.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, владимир путин, турция, россия, шос, саммит шос в самарканде, реджеп тайип эрдоган