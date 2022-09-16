Рейтинг@Mail.ru
Путин: Россия получила сигнал, что может вывозить продукцию через Турцию - РИА Новости, 16.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220916/prodovolstvie-1817370631.html
Путин: Россия получила сигнал, что может вывозить продукцию через Турцию
Путин: Россия получила сигнал, что может вывозить продукцию через Турцию - РИА Новости, 16.09.2022
Путин: Россия получила сигнал, что может вывозить продукцию через Турцию
Российские экономические операторы получили сигнал, что могут вывозить продовольственную продукцию через территорию Турции, заявил президент РФ Владимир Путин... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T17:46
2022-09-16T17:55
экономика
владимир путин
турция
россия
шос
саммит шос в самарканде
реджеп тайип эрдоган
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808514544_0:0:3013:1695_1920x0_80_0_0_9efc6d66d0f43201904101e96e87f004.jpg
САМАРКАНД, 16 сен - РИА Новости. Российские экономические операторы получили сигнал, что могут вывозить продовольственную продукцию через территорию Турции, заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом.Лидеры проводят переговоры, в ходе которых планируют обсудить в том числе и зерновую сделку. Ранее на заседании ШОС Путин заявил, что не все договоренности выполняются. В частности, не сняты ограничения на поставку российских удобрений в нуждающиеся страны."Хотел бы вас проинформировать, что наши экономоператоры получили соответствующие сигналы о том, что они и нашу продукцию тоже могут вывозить через Турцию - имею в виду, что Турция является надежным партнером в этом плане и может обеспечить уверенные поставки через свою территорию во все страны мира, в том числе и в страны Азии, Латинской Америки, Африки, поскольку мы в основном туда и продаем ", - сказал Путин в ходе встречи.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
https://ria.ru/20220916/udobreniya-1817205511.html
https://ria.ru/20220916/turtsiya-1816721153.html
турция
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808514544_282:0:3013:2048_1920x0_80_0_0_f5f2da6cc5919b1a3c3d58a7e00f2d5e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, владимир путин, турция, россия, шос, саммит шос в самарканде, реджеп тайип эрдоган
Экономика, Владимир Путин, Турция, Россия, ШОС, Саммит ШОС в Самарканде, Реджеп Тайип Эрдоган
17:46 16.09.2022 (обновлено: 17:55 16.09.2022)
 
Путин: Россия получила сигнал, что может вывозить продукцию через Турцию

Путин: российские операторы получили сигнал, что могут вывозить продукцию через Турцию

© РИА Новости / Павел Быркин / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости / Павел Быркин
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
САМАРКАНД, 16 сен - РИА Новости. Российские экономические операторы получили сигнал, что могут вывозить продовольственную продукцию через территорию Турции, заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом.
Лидеры проводят переговоры, в ходе которых планируют обсудить в том числе и зерновую сделку. Ранее на заседании ШОС Путин заявил, что не все договоренности выполняются. В частности, не сняты ограничения на поставку российских удобрений в нуждающиеся страны.
"Хотел бы вас проинформировать, что наши экономоператоры получили соответствующие сигналы о том, что они и нашу продукцию тоже могут вывозить через Турцию - имею в виду, что Турция является надежным партнером в этом плане и может обеспечить уверенные поставки через свою территорию во все страны мира, в том числе и в страны Азии, Латинской Америки, Африки, поскольку мы в основном туда и продаем ", - сказал Путин в ходе встречи.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

Читайте также:

 
ЭкономикаВладимир ПутинТурцияРоссияШОССаммит ШОС в СамаркандеРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала