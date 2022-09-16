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Пять судов покинут Украину в пятницу в рамках продуктовой сделки

Пять судов покинут Украину в пятницу в рамках продуктовой сделки - РИА Новости, 16.09.2022

Пять судов покинут Украину в пятницу в рамках продуктовой сделки

Пять судов с продовольствием, как ожидается, покинут Украину в пятницу в рамках продуктовой сделки, сообщает Совместный координационный центр. РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T02:38

2022-09-16T02:38

2022-09-16T02:38

экономика

владимир путин

украина

одесса

россия

оон

евросоюз

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ООН, 16 сен – РИА Новости. Пять судов с продовольствием, как ожидается, покинут Украину в пятницу в рамках продуктовой сделки, сообщает Совместный координационный центр."Совместный координационный центр (СКЦ) санкционировал выход (16 сентября – ред.) четырех судов, перевозящих в общей сложности 69 600 тонн зерна и других пищевых продуктов в рамках черноморской зерновой инициативы", - сказано в сообщении.Судно BREEZE пойдет из Одессы в Гамбург с 47 200 тоннами рапса. Корабль ANNABELLA отправится из Черноморска в Румынию с 8 500 тоннами рапса. Судно NAVIN VULTURE повезет из Южного в Грецию 7500 тонн кукурузы и ячменя. Корабль CS CIHAN повезет из Одессы в Египет 6400 тонн соевых бобов.Отмечается, что в пятницу ожидается отплытие еще одного судна, отправление которого планировалось на четверг, но было отложено. Речь идет об OCTOPUS, который повезет из Южного в Румынию 6500 тонн кукурузы."По состоянию на 15 сентября общий тоннаж зерна и других продуктов питания, экспортируемых из трех украинских портов (Одесса, Черноморск, Южный), составляет 3 259 096 тонн. Всего на данный момент разрешено 313 рейсов (169 в сторону украинских портов и 144 из украинских портов)", - сказано в сообщении СКЦ.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. В начале сентября президент России Владимир Путин, комментируя на ВЭФ ситуацию с вывозом украинского зерна, заявил, что европейские страны продолжают действовать как колонизаторы, обманывая развивающиеся страны. Путин сообщил, что практически все зерно, вывезенное с Украины, было направлено не в развивающиеся страны, а в ЕС.

https://ria.ru/20220916/nebenzya-1817146287.html

https://ria.ru/20220914/nuzhdayuschiesya-1816845205.html

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экономика, владимир путин, украина, одесса, россия, оон, евросоюз