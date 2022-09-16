https://ria.ru/20220916/probki-1817369959.html

Москвичам пообещали вечерние пробки до девяти баллов

Москвичам пообещали вечерние пробки до девяти баллов - РИА Новости, 16.09.2022

Москвичам пообещали вечерние пробки до девяти баллов

Вечером в Москве прогнозируются пробки до 9 баллов из-за дождя, москвичам рекомендуют пользоваться городским транспортом в вечерний час пик или отложить поездки РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T17:45

2022-09-16T17:45

2022-09-16T17:45

москва

общество

авто

садовое кольцо (москва)

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Вечером в Москве прогнозируются пробки до 9 баллов из-за дождя, москвичам рекомендуют пользоваться городским транспортом в вечерний час пик или отложить поездки на более позднее время, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."В городе местами идет дождь — просим водителей быть внимательнее за рулем. На дорогах уже 8 баллов. Вечером прогнозируем до 9. Сейчас затруднено движение в центре, на Садовом кольце, ТТК, а также на вылетных магистралях из города", - говорится в сообщении.Отмечается, что москвичам стоит пользоваться городским транспортом в вечерний час пик или отложить поездки на более позднее время."Просим водителей соблюдать скоростной режим, держать дистанцию, не отвлекаться на гаджеты. Из-за непогоды могут быть сломаны знаки и светофоры — о них сообщайте по номеру 3210", - дополняется в сообщении.

https://ria.ru/20220916/pogoda-1817159364.html

москва

садовое кольцо (москва)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, общество, авто, садовое кольцо (москва)