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Москвичам пообещали вечерние пробки до девяти баллов - РИА Новости, 16.09.2022
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Москвичам пообещали вечерние пробки до девяти баллов
Москвичам пообещали вечерние пробки до девяти баллов - РИА Новости, 16.09.2022
Москвичам пообещали вечерние пробки до девяти баллов
Вечером в Москве прогнозируются пробки до 9 баллов из-за дождя, москвичам рекомендуют пользоваться городским транспортом в вечерний час пик или отложить поездки РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T17:45
2022-09-16T17:45
москва
общество
авто
садовое кольцо (москва)
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Вечером в Москве прогнозируются пробки до 9 баллов из-за дождя, москвичам рекомендуют пользоваться городским транспортом в вечерний час пик или отложить поездки на более позднее время, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."В городе местами идет дождь — просим водителей быть внимательнее за рулем. На дорогах уже 8 баллов. Вечером прогнозируем до 9. Сейчас затруднено движение в центре, на Садовом кольце, ТТК, а также на вылетных магистралях из города", - говорится в сообщении.Отмечается, что москвичам стоит пользоваться городским транспортом в вечерний час пик или отложить поездки на более позднее время."Просим водителей соблюдать скоростной режим, держать дистанцию, не отвлекаться на гаджеты. Из-за непогоды могут быть сломаны знаки и светофоры — о них сообщайте по номеру 3210", - дополняется в сообщении.
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москва, общество, авто, садовое кольцо (москва)
Москва, Общество, Авто, Садовое кольцо (Москва)
17:45 16.09.2022
 
Москвичам пообещали вечерние пробки до девяти баллов

Москвичам пообещали вечерние пробки до девяти баллов из-за дождя

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкУлица Большая Дорогомиловская и небоскребы делового центра "Москва-сити"
Улица Большая Дорогомиловская и небоскребы делового центра Москва-сити - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Улица Большая Дорогомиловская и небоскребы делового центра "Москва-сити". Архивное фото
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Вечером в Москве прогнозируются пробки до 9 баллов из-за дождя, москвичам рекомендуют пользоваться городским транспортом в вечерний час пик или отложить поездки на более позднее время, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"В городе местами идет дождь — просим водителей быть внимательнее за рулем. На дорогах уже 8 баллов. Вечером прогнозируем до 9. Сейчас затруднено движение в центре, на Садовом кольце, ТТК, а также на вылетных магистралях из города", - говорится в сообщении.
Отмечается, что москвичам стоит пользоваться городским транспортом в вечерний час пик или отложить поездки на более позднее время.
"Просим водителей соблюдать скоростной режим, держать дистанцию, не отвлекаться на гаджеты. Из-за непогоды могут быть сломаны знаки и светофоры — о них сообщайте по номеру 3210", - дополняется в сообщении.

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