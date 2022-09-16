Москвичам пообещали вечерние пробки до девяти баллов
Москвичам пообещали вечерние пробки до девяти баллов из-за дождя
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкУлица Большая Дорогомиловская и небоскребы делового центра "Москва-сити"
Улица Большая Дорогомиловская и небоскребы делового центра "Москва-сити". Архивное фото
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Вечером в Москве прогнозируются пробки до 9 баллов из-за дождя, москвичам рекомендуют пользоваться городским транспортом в вечерний час пик или отложить поездки на более позднее время, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"В городе местами идет дождь — просим водителей быть внимательнее за рулем. На дорогах уже 8 баллов. Вечером прогнозируем до 9. Сейчас затруднено движение в центре, на Садовом кольце, ТТК, а также на вылетных магистралях из города", - говорится в сообщении.
Отмечается, что москвичам стоит пользоваться городским транспортом в вечерний час пик или отложить поездки на более позднее время.
"Просим водителей соблюдать скоростной режим, держать дистанцию, не отвлекаться на гаджеты. Из-за непогоды могут быть сломаны знаки и светофоры — о них сообщайте по номеру 3210", - дополняется в сообщении.
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