https://ria.ru/20220916/prestupleniya-1817317606.html

Пушилин назвал удары в Луганске, Херсоне, Бердянске военными преступлениями

Пушилин назвал удары в Луганске, Херсоне, Бердянске военными преступлениями - РИА Новости, 16.09.2022

Пушилин назвал удары в Луганске, Херсоне, Бердянске военными преступлениями

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин выразил соболезнования в связи со взрывами в пятницу в Луганске, Херсоне и Бердянске и назвал их подлыми... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T16:12

2022-09-16T16:12

2022-09-16T16:12

специальная военная операция на украине

в мире

денис пушилин

сергей горенко

олег бойко

луганская народная республика

бердянск

херсон

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ДОНЕЦК, 16 сен - РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин выразил соболезнования в связи со взрывами в пятницу в Луганске, Херсоне и Бердянске и назвал их подлыми военными преступлениями."Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления раненым. Все эти факты военных преступлений – очередные доказательства того, что Киев заинтересован в как можно большем терроре и кровопролитии, в как можно более чудовищных трагедиях, в убийстве мирных граждан. К тому же на Украине хотят, чтобы мы растерялись, испугались, отступили. Но этого не произойдет никогда", - написал Пушилин в Telegram-канале.Он заявил, что "киевский режим и его подручных террористов ожидает печальный финал".В пятницу около 11.30 мск в результате террористического акта в здании генеральной прокуратуры Луганской Народной Республики погиб генпрокурор ЛНР Сергей Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко.Кроме того, ракетный обстрел украинскими войсками центра Херсона произошел утром в пятницу, ракеты попали в здание администрации Херсонской области. По последним данным, три человека погибло, 13 ранено. Удар был нанесен ракетами системы HIMARS.В Бердянске были убиты заместитель главы администрации города по вопросам ЖКХ Олег Бойко и его жена Людмила, которая возглавляла городской территориальный избирком по проведению референдума.

https://ria.ru/20220916/svo-1817149687.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

луганская народная республика

бердянск

херсон

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в мире, денис пушилин, сергей горенко, олег бойко, луганская народная республика, бердянск, херсон