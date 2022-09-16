Юрист назвала неожиданные ситуации, когда могут лишить детских пособий
Юрист Лебединская: детских пособий могут лишить при покупке второго автомобиля
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Детские пособия платят всем гражданам, у которых есть основания на получение этой меры поддержки — частично из федерального бюджета, частично из регионального. Некоторые положены всем, а некоторые носят адресный характер. Например, пособие на ребенка от трех до семи лет можно утратить, если материальное положение семьи улучшилось, рассказала агентству “Прайм” доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.
Для этого вовсе не обязателен рост зарплаты — иногда достаточно купить вторую квартиру в ипотеку.
“Площадь двух квартир превысила 24 квадратных метра на человека. В случае с покупкой дома право на пособие исчезает, если площадь на одного человека стала превышать 40 квадратных метров на одного человека”, — отметила Ольга Лебединская.
То же касается появления в семье второго автомобиля.
При этом немедленного отказа в пособии не будет. Для расчета доходов используют данные о всех денежных поступлениях за года, завершившийся за четыре месяца до подачи заявления. При этом учитывается имущество, которым семья владела на момент обращения за выплатой. Даже если права на нее будут утрачены, деньги продолжат платить до истечения периода прежнего назначения и возвращать их не придется, так как на момент назначения право на выплату было подтверждено, подытожила экономист.
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