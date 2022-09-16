https://ria.ru/20220916/posobiya-1817141363.html

Юрист назвала неожиданные ситуации, когда могут лишить детских пособий

Юрист назвала неожиданные ситуации, когда могут лишить детских пособий - РИА Новости, 16.09.2022

Юрист назвала неожиданные ситуации, когда могут лишить детских пособий

Детские пособия платят всем гражданам, у которых есть основания на получение этой меры поддержки — частично из федерального бюджета, частично из регионального... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T01:15

2022-09-16T01:15

2022-09-16T01:15

общество

жилье

ольга лебединская

рэу имени г. в. плеханова

россия

детские пособия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1b/1798454520_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_1c859817702a8610156c4bca0567e410.jpg

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Детские пособия платят всем гражданам, у которых есть основания на получение этой меры поддержки — частично из федерального бюджета, частично из регионального. Некоторые положены всем, а некоторые носят адресный характер. Например, пособие на ребенка от трех до семи лет можно утратить, если материальное положение семьи улучшилось, рассказала агентству “Прайм” доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.Для этого вовсе не обязателен рост зарплаты — иногда достаточно купить вторую квартиру в ипотеку. То же касается появления в семье второго автомобиля.При этом немедленного отказа в пособии не будет. Для расчета доходов используют данные о всех денежных поступлениях за года, завершившийся за четыре месяца до подачи заявления. При этом учитывается имущество, которым семья владела на момент обращения за выплатой. Даже если права на нее будут утрачены, деньги продолжат платить до истечения периода прежнего назначения и возвращать их не придется, так как на момент назначения право на выплату было подтверждено, подытожила экономист.

https://ria.ru/20220914/lgoty-1816619253.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, жилье, ольга лебединская, рэу имени г. в. плеханова, россия, детские пособия