https://ria.ru/20220916/otvet-1817433873.html

Эксперт назвал варианты "серьезного ответа" России на удары Киева

Эксперт назвал варианты "серьезного ответа" России на удары Киева - РИА Новости, 16.09.2022

Эксперт назвал варианты "серьезного ответа" России на удары Киева

У России есть варианты эскалации конфликта на случай, если Киев продолжит наносить ущерб гражданской инфраструктуре РФ, в частности, они могут включать в себя... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T20:10

2022-09-16T20:10

2022-09-16T21:51

специальная военная операция на украине

андрей кортунов

владимир путин

россия

киев

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155967/11/1559671169_0:0:3075:1731_1920x0_80_0_0_7be5b03ba8fde2e47b8a2a70ca13d6aa.jpg

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. У России есть варианты эскалации конфликта на случай, если Киев продолжит наносить ущерб гражданской инфраструктуре РФ, в частности, они могут включать в себя увеличение военного контингента, заявил РИА Новости гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва до поры до времени сдержанно отвечает на украинские удары теракты и удары по инфраструктуре, но если ситуация и дальше будет развиваться подобным образом, то ответ будет более серьезным."То, что у российского руководства есть варианты эскалации, сомнений не вызывает. Они могут касаться самых разных аспектов происходящего. Это могут быть удары по критически важной экономической инфраструктуре. Другой вариант – это удары по объектам энергетической инфраструктуры, которые могут существенно затруднить ведение боевых действий украинскими вооруженными силами. Это и электростанции, и склады горюче-смазочных материалов, транспортная инфраструктура", - сказал он в беседе с агентством.Возможны и другие варианты, касающиеся не только Украины, но и Запада, предположил Кортунов - например, действия в киберпространстве, которые пока не предпринимались."Естественно, существует возможность увеличить количество батальонных групп, которые сейчас находятся на Украине. То есть у России существует набор вариантов эскалации, и из него военные будут набирать те, которые будут наиболее эффективны и которые в наименьшей степени затронут гражданское население, которые будут свидетельствовать, что Россия готова идти дальше", - заключил он.

https://ria.ru/20220916/ukraina-1817418982.html

https://ria.ru/20220916/vstrecha-1817408364.html

россия

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

андрей кортунов, владимир путин, россия, киев, украина