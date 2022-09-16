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Эксперт назвал варианты "серьезного ответа" России на удары Киева - РИА Новости, 16.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220916/otvet-1817433873.html
Эксперт назвал варианты "серьезного ответа" России на удары Киева
Эксперт назвал варианты "серьезного ответа" России на удары Киева - РИА Новости, 16.09.2022
Эксперт назвал варианты "серьезного ответа" России на удары Киева
У России есть варианты эскалации конфликта на случай, если Киев продолжит наносить ущерб гражданской инфраструктуре РФ, в частности, они могут включать в себя... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T20:10
2022-09-16T21:51
специальная военная операция на украине
андрей кортунов
владимир путин
россия
киев
украина
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. У России есть варианты эскалации конфликта на случай, если Киев продолжит наносить ущерб гражданской инфраструктуре РФ, в частности, они могут включать в себя увеличение военного контингента, заявил РИА Новости гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва до поры до времени сдержанно отвечает на украинские удары теракты и удары по инфраструктуре, но если ситуация и дальше будет развиваться подобным образом, то ответ будет более серьезным."То, что у российского руководства есть варианты эскалации, сомнений не вызывает. Они могут касаться самых разных аспектов происходящего. Это могут быть удары по критически важной экономической инфраструктуре. Другой вариант – это удары по объектам энергетической инфраструктуры, которые могут существенно затруднить ведение боевых действий украинскими вооруженными силами. Это и электростанции, и склады горюче-смазочных материалов, транспортная инфраструктура", - сказал он в беседе с агентством.Возможны и другие варианты, касающиеся не только Украины, но и Запада, предположил Кортунов - например, действия в киберпространстве, которые пока не предпринимались."Естественно, существует возможность увеличить количество батальонных групп, которые сейчас находятся на Украине. То есть у России существует набор вариантов эскалации, и из него военные будут набирать те, которые будут наиболее эффективны и которые в наименьшей степени затронут гражданское население, которые будут свидетельствовать, что Россия готова идти дальше", - заключил он.
https://ria.ru/20220916/ukraina-1817418982.html
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андрей кортунов, владимир путин, россия, киев, украина
Специальная военная операция на Украине, Андрей Кортунов, Владимир Путин, Россия, Киев, Украина
20:10 16.09.2022 (обновлено: 21:51 16.09.2022)
 
Эксперт назвал варианты "серьезного ответа" России на удары Киева

Политолог Кортунов: Россия может ответить ударами по инфраструктуре на действия Киева

© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в медиабанкГенеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов
Генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. У России есть варианты эскалации конфликта на случай, если Киев продолжит наносить ущерб гражданской инфраструктуре РФ, в частности, они могут включать в себя увеличение военного контингента, заявил РИА Новости гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва до поры до времени сдержанно отвечает на украинские удары теракты и удары по инфраструктуре, но если ситуация и дальше будет развиваться подобным образом, то ответ будет более серьезным.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
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"То, что у российского руководства есть варианты эскалации, сомнений не вызывает. Они могут касаться самых разных аспектов происходящего. Это могут быть удары по критически важной экономической инфраструктуре. Другой вариант – это удары по объектам энергетической инфраструктуры, которые могут существенно затруднить ведение боевых действий украинскими вооруженными силами. Это и электростанции, и склады горюче-смазочных материалов, транспортная инфраструктура", - сказал он в беседе с агентством.
Возможны и другие варианты, касающиеся не только Украины, но и Запада, предположил Кортунов - например, действия в киберпространстве, которые пока не предпринимались.
"Естественно, существует возможность увеличить количество батальонных групп, которые сейчас находятся на Украине. То есть у России существует набор вариантов эскалации, и из него военные будут набирать те, которые будут наиболее эффективны и которые в наименьшей степени затронут гражданское население, которые будут свидетельствовать, что Россия готова идти дальше", - заключил он.
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