В США сообщили о кризисе в поставках оружия Украине
Американский дипломат Даалдер: в странах Евросоюза закончилось оружие для поставок Украине
© AP Photo / Alex BrandonПогрузка боеприпасов для отправки на Украину
© AP Photo / Alex Brandon
Погрузка боеприпасов для отправки на Украину. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. В некоторых европейских странах закончилось оружие для поставок Украине, написал в статье для журнала Foreign Affairs бывший постпред США при НАТО Иво Даалдер.
По его словам, военная поддержка Киева со стороны Евросоюза начинает снижаться.
"В некоторых странах Европы закончилось оружие и военные запасы для поставок Украине. Официальные лица в США предупреждают о невозможности и дальше поддерживать чрезвычайный уровень поддержки, оказываемой Киеву на протяжении последнего полугода, поскольку американские военные запасы начинают сокращаться", — высказался Даалдер.
Дипломат также обратил внимание на падение уровня экономической помощи Запада Украине.
"Запросы дополнительной финансовой помощи Киеву сталкиваются с большим скептицизмом в конгрессе США, а европейцы далеки от выполнения своих первоначальных обещаний", — говорится в публикации.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
На фоне операции Соединенные Штаты и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Украине. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, Вашингтон выделяет Киеву десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно подчеркивала, что поставки западной военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.