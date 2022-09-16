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В США сообщили о кризисе в поставках оружия Украине - РИА Новости, 16.09.2022
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В США сообщили о кризисе в поставках оружия Украине
В США сообщили о кризисе в поставках оружия Украине - РИА Новости, 16.09.2022
В США сообщили о кризисе в поставках оружия Украине
В некоторых европейских странах закончилось оружие для поставок Украине, написал в статье для журнала Foreign Affairs бывший постпред США при НАТО Иво Даалдер. РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T02:50
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в мире
иво даалдер
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джо байден
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. В некоторых европейских странах закончилось оружие для поставок Украине, написал в статье для журнала Foreign Affairs бывший постпред США при НАТО Иво Даалдер.По его словам, военная поддержка Киева со стороны Евросоюза начинает снижаться.Дипломат также обратил внимание на падение уровня экономической помощи Запада Украине."Запросы дополнительной финансовой помощи Киеву сталкиваются с большим скептицизмом в конгрессе США, а европейцы далеки от выполнения своих первоначальных обещаний", — говорится в публикации.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.На фоне операции Соединенные Штаты и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Украине. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, Вашингтон выделяет Киеву десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно подчеркивала, что поставки западной военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20220915/ukraina-1817061828.html
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в мире, иво даалдер, владимир путин, джо байден, сша, киев, украина, конгресс сша, нато
В мире, Иво Даалдер, Владимир Путин, Джо Байден, США, Киев, Украина, Конгресс США, НАТО
02:50 16.09.2022
 
В США сообщили о кризисе в поставках оружия Украине

Американский дипломат Даалдер: в странах Евросоюза закончилось оружие для поставок Украине

© AP Photo / Alex BrandonПогрузка боеприпасов для отправки на Украину
Погрузка боеприпасов для отправки на Украину - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© AP Photo / Alex Brandon
Погрузка боеприпасов для отправки на Украину. Архивное фото
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. В некоторых европейских странах закончилось оружие для поставок Украине, написал в статье для журнала Foreign Affairs бывший постпред США при НАТО Иво Даалдер.
По его словам, военная поддержка Киева со стороны Евросоюза начинает снижаться.

"В некоторых странах Европы закончилось оружие и военные запасы для поставок Украине. Официальные лица в США предупреждают о невозможности и дальше поддерживать чрезвычайный уровень поддержки, оказываемой Киеву на протяжении последнего полугода, поскольку американские военные запасы начинают сокращаться", — высказался Даалдер.

Дипломат также обратил внимание на падение уровня экономической помощи Запада Украине.
"Запросы дополнительной финансовой помощи Киеву сталкиваются с большим скептицизмом в конгрессе США, а европейцы далеки от выполнения своих первоначальных обещаний", — говорится в публикации.
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На фоне операции Соединенные Штаты и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Украине. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, Вашингтон выделяет Киеву десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно подчеркивала, что поставки западной военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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