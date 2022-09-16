https://ria.ru/20220916/organizatsii-1817239076.html
В ШОС хотят выработать единый список террористических организаций
В ШОС хотят выработать единый список террористических организаций - РИА Новости, 16.09.2022
В ШОС хотят выработать единый список террористических организаций
Страны-члены Шанхайской организации сотрудничества намерены выработать единый перечень террористических, сепаратистских и экстремистских организаций, говорится... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T13:26
2022-09-16T13:26
2022-09-16T13:26
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САМАРКАНД, 16 сен – РИА Новости. Страны-члены Шанхайской организации сотрудничества намерены выработать единый перечень террористических, сепаратистских и экстремистских организаций, говорится в декларации по итогам саммита ШОС в Самарканде."Государства-члены в соответствии с их национальными законодательствами и на основе консенсуса будут стремиться к выработке общих принципов и подходов к формированию единого перечня террористических, сепаратистских и экстремистских организаций, деятельность которых запрещена на территориях государств-членов ШОС", - указывается в тексте декларации.Страны ШОС также отметили итоги совместных антитеррористических учений компетентных органов государств-членов ШОС "Пабби-Антитеррор-2021" и совместной пограничной операции пограничных служб компетентных органов государств-членов ШОС "Солидарность – 2019-2021", а также эффективное председательство Индии в Совете Региональной антитеррористической структуры ШОС в 2021-2022 годах, отмечается в декларации.
https://ria.ru/20220916/kosmos-1817233147.html
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в мире, самарканд, индия, шос
В мире, Самарканд, Индия, ШОС
В ШОС хотят выработать единый список террористических организаций
Страны ШОС намерены выработать единый перечень террористических организаций