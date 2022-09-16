https://ria.ru/20220916/organizatsii-1817239076.html

В ШОС хотят выработать единый список террористических организаций

В ШОС хотят выработать единый список террористических организаций - РИА Новости, 16.09.2022

В ШОС хотят выработать единый список террористических организаций

Страны-члены Шанхайской организации сотрудничества намерены выработать единый перечень террористических, сепаратистских и экстремистских организаций, говорится... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T13:26

2022-09-16T13:26

2022-09-16T13:26

в мире

самарканд

индия

шос

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/17440/50/174405047_0:56:601:394_1920x0_80_0_0_38e37dc47539fd2b71e94c82281b938d.jpg

САМАРКАНД, 16 сен – РИА Новости. Страны-члены Шанхайской организации сотрудничества намерены выработать единый перечень террористических, сепаратистских и экстремистских организаций, говорится в декларации по итогам саммита ШОС в Самарканде."Государства-члены в соответствии с их национальными законодательствами и на основе консенсуса будут стремиться к выработке общих принципов и подходов к формированию единого перечня террористических, сепаратистских и экстремистских организаций, деятельность которых запрещена на территориях государств-членов ШОС", - указывается в тексте декларации.Страны ШОС также отметили итоги совместных антитеррористических учений компетентных органов государств-членов ШОС "Пабби-Антитеррор-2021" и совместной пограничной операции пограничных служб компетентных органов государств-членов ШОС "Солидарность – 2019-2021", а также эффективное председательство Индии в Совете Региональной антитеррористической структуры ШОС в 2021-2022 годах, отмечается в декларации.

https://ria.ru/20220916/kosmos-1817233147.html

самарканд

индия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, самарканд, индия, шос