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В ШОС хотят выработать единый список террористических организаций - РИА Новости, 16.09.2022
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В ШОС хотят выработать единый список террористических организаций
В ШОС хотят выработать единый список террористических организаций - РИА Новости, 16.09.2022
В ШОС хотят выработать единый список террористических организаций
Страны-члены Шанхайской организации сотрудничества намерены выработать единый перечень террористических, сепаратистских и экстремистских организаций, говорится... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T13:26
2022-09-16T13:26
в мире
самарканд
индия
шос
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САМАРКАНД, 16 сен – РИА Новости. Страны-члены Шанхайской организации сотрудничества намерены выработать единый перечень террористических, сепаратистских и экстремистских организаций, говорится в декларации по итогам саммита ШОС в Самарканде."Государства-члены в соответствии с их национальными законодательствами и на основе консенсуса будут стремиться к выработке общих принципов и подходов к формированию единого перечня террористических, сепаратистских и экстремистских организаций, деятельность которых запрещена на территориях государств-членов ШОС", - указывается в тексте декларации.Страны ШОС также отметили итоги совместных антитеррористических учений компетентных органов государств-членов ШОС "Пабби-Антитеррор-2021" и совместной пограничной операции пограничных служб компетентных органов государств-членов ШОС "Солидарность – 2019-2021", а также эффективное председательство Индии в Совете Региональной антитеррористической структуры ШОС в 2021-2022 годах, отмечается в декларации.
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в мире, самарканд, индия, шос
В мире, Самарканд, Индия, ШОС
13:26 16.09.2022
 
В ШОС хотят выработать единый список террористических организаций

Страны ШОС намерены выработать единый перечень террористических организаций

© РИА НовостиФлаги стран участников ШОС
Флаги стран участников ШОС - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости
Флаги стран участников ШОС. Архивное фото
Читать ria.ru в
САМАРКАНД, 16 сен – РИА Новости. Страны-члены Шанхайской организации сотрудничества намерены выработать единый перечень террористических, сепаратистских и экстремистских организаций, говорится в декларации по итогам саммита ШОС в Самарканде.
"Государства-члены в соответствии с их национальными законодательствами и на основе консенсуса будут стремиться к выработке общих принципов и подходов к формированию единого перечня террористических, сепаратистских и экстремистских организаций, деятельность которых запрещена на территориях государств-членов ШОС", - указывается в тексте декларации.
Страны ШОС также отметили итоги совместных антитеррористических учений компетентных органов государств-членов ШОС "Пабби-Антитеррор-2021" и совместной пограничной операции пограничных служб компетентных органов государств-членов ШОС "Солидарность – 2019-2021", а также эффективное председательство Индии в Совете Региональной антитеррористической структуры ШОС в 2021-2022 годах, отмечается в декларации.

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