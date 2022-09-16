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В Оренбурге сотрудник отдела по борьбе с наркотиками пытался их продавать - РИА Новости, 16.09.2022
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В Оренбурге сотрудник отдела по борьбе с наркотиками пытался их продавать
В Оренбурге сотрудник отдела по борьбе с наркотиками пытался их продавать - РИА Новости, 16.09.2022
В Оренбурге сотрудник отдела по борьбе с наркотиками пытался их продавать
Правоохранители задержали в Оренбурге старшего оперуполномоченного отдела по контролю за оборотом наркотиков, который пытался продать запрещенные вещества через РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T12:31
2022-09-16T12:31
происшествия
здоровье - общество
россия
оренбург
оренбургская область
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УФА, 16 сен – РИА Новости. Правоохранители задержали в Оренбурге старшего оперуполномоченного отдела по контролю за оборотом наркотиков, который пытался продать запрещенные вещества через тайники-закладки, сообщили в СУСК РФ по Оренбургской области.Фигурантом уголовного дела по статье УК РФ "покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере" стал старший оперуполномоченный отдела по контролю за оборотом наркотиков МУ МВД России "Оренбургское", информирует ведомство.Отмечается, что уголовное дело возбуждено по результатам взаимодействия со службой собственной безопасности УМВД России по Оренбургской области."По данным следствия, подозреваемый попытался сбыть наркотическое средство путем раскладывания в тайники (закладки) на территории города Оренбурга, однако свой преступный умысел не смог довести до конца, поскольку был задержан", - говорится в сообщении.Следователи провели обыски, назначили экспертизы и изъяли 23 тайника (закладки) наркотических средств, добавили в СУСК РФ по региону.В пресс-службе МВД по области сообщили, что по предварительным данным, установлена причастность задержанного полицейского к сбыту наркотических средств. "В настоящее время назначена служебная проверка. При подтверждении вины сотрудника, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке", - сообщает областная полиция.
https://ria.ru/20220913/delo-1816391656.html
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происшествия, здоровье - общество, россия, оренбург, оренбургская область
Происшествия, Здоровье - Общество, Россия, Оренбург, Оренбургская область
12:31 16.09.2022
 
В Оренбурге сотрудник отдела по борьбе с наркотиками пытался их продавать

В Оренбурге задержали сотрудника отдела по борьбе с наркотиками за попытку их продажи

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
УФА, 16 сен – РИА Новости. Правоохранители задержали в Оренбурге старшего оперуполномоченного отдела по контролю за оборотом наркотиков, который пытался продать запрещенные вещества через тайники-закладки, сообщили в СУСК РФ по Оренбургской области.
Фигурантом уголовного дела по статье УК РФ "покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере" стал старший оперуполномоченный отдела по контролю за оборотом наркотиков МУ МВД России "Оренбургское", информирует ведомство.
Отмечается, что уголовное дело возбуждено по результатам взаимодействия со службой собственной безопасности УМВД России по Оренбургской области.
"По данным следствия, подозреваемый попытался сбыть наркотическое средство путем раскладывания в тайники (закладки) на территории города Оренбурга, однако свой преступный умысел не смог довести до конца, поскольку был задержан", - говорится в сообщении.
Следователи провели обыски, назначили экспертизы и изъяли 23 тайника (закладки) наркотических средств, добавили в СУСК РФ по региону.
В пресс-службе МВД по области сообщили, что по предварительным данным, установлена причастность задержанного полицейского к сбыту наркотических средств. "В настоящее время назначена служебная проверка. При подтверждении вины сотрудника, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке", - сообщает областная полиция.

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