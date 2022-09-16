https://ria.ru/20220916/opros-1817255754.html

Путину доверяют 81,5 процента россиян, показал опрос ВЦИОМ

Путину доверяют 81,5 процента россиян, показал опрос ВЦИОМ - РИА Новости, 16.09.2022

Путину доверяют 81,5 процента россиян, показал опрос ВЦИОМ

Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 81,5% россиян, его деятельность одобряют 78,3%, следует из результатов опроса Всероссийского центра исследований... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T14:04

2022-09-16T14:04

2022-09-16T14:04

общество

вциом

россия

владимир путин

михаил мишустин

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 81,5% россиян, его деятельность одобряют 78,3%, следует из результатов опроса Всероссийского центра исследований общественного мнения (ВЦИОМ).Деятельность Путина одобряют 78,3% опрошенных, деятельность премьер-министра РФ Михаила Мишустина - 52,5%, деятельность правительства РФ - 51,6%.Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проходил 5 по 11 сентября 2022 года среди 11 200 россиян в возрасте от 18 лет. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 1%.

https://ria.ru/20220906/opros-1814774756.html

россия

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, вциом, россия, владимир путин, михаил мишустин