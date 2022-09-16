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Путину доверяют 81,5 процента россиян, показал опрос ВЦИОМ
Путину доверяют 81,5 процента россиян, показал опрос ВЦИОМ - РИА Новости, 16.09.2022
Путину доверяют 81,5 процента россиян, показал опрос ВЦИОМ
Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 81,5% россиян, его деятельность одобряют 78,3%, следует из результатов опроса Всероссийского центра исследований... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T14:04
2022-09-16T14:04
2022-09-16T14:04
общество
вциом
россия
владимир путин
михаил мишустин
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 81,5% россиян, его деятельность одобряют 78,3%, следует из результатов опроса Всероссийского центра исследований общественного мнения (ВЦИОМ).Деятельность Путина одобряют 78,3% опрошенных, деятельность премьер-министра РФ Михаила Мишустина - 52,5%, деятельность правительства РФ - 51,6%.Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проходил 5 по 11 сентября 2022 года среди 11 200 россиян в возрасте от 18 лет. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 1%.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, вциом, россия, владимир путин, михаил мишустин
Общество, ВЦИОМ, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин
Путину доверяют 81,5 процента россиян, показал опрос ВЦИОМ
Опрос ВЦИОМ показал, что Путину доверяют 81,5 процента россиян