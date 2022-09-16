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В омском селе Яман открыли Дом культуры после капремонта - РИА Новости, 16.09.2022
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Омская область
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В омском селе Яман открыли Дом культуры после капремонта
В омском селе Яман открыли Дом культуры после капремонта - РИА Новости, 16.09.2022
В омском селе Яман открыли Дом культуры после капремонта
Губернатор Омской области Александр Бурков в пятницу принял участие в открытии после капитального ремонта почти 50-летнего дома культуры в селе Яман Крутинского РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T14:30
2022-09-16T14:30
омская область
общество
россия
омская область
александр бурков
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ОМСК, 16 сен – РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков в пятницу принял участие в открытии после капитального ремонта почти 50-летнего дома культуры в селе Яман Крутинского района, сообщает региональное правительство.Дом культуры был построен практически полвека назад и получил вторую жизнь благодаря нацпроекту "Культура". В двухэтажном здании отремонтировали стены, перегородки и полы, заменили все инженерные коммуникации. Строители установили пластиковые окна, отремонтировали кровлю и крыльцо. Кроме этого, для обновленного ДК закупили 150 кресел в зрительный зал, одежду для сцены, новое звуковое и световое оборудование. Общая сумма затрат на капремонт и оснащение яманского дома культуры составила 21,5 миллиона рублей."Благодарю всех, кто дает возможность развивать таланты наших детей и взрослых — петь, танцевать, читать стихи. Теперь в Доме культуры есть все условия для этого. Все это в рамках нацпроекта "Культура" создано для людей, которые живут на селе, которые трудятся в интересах области и нашего российского государства. Спасибо президенту Владимиру Владимировичу Путину, который был инициатором принятия национальных проектов", - сказал Бурков.Глава региона также поздравил жителей Ямана с 200-летием Омской области и поблагодарил всех, кто принимал участие в реконструкции ДК. Кульминацией мероприятия стало выступление старейшего творческого коллектива Омской области – Крутинского народного хора, который в этом году отмечает свое 90-летие.В областном правительстве отметили, что за последние несколько лет по нацпроекту "Культура" в Омской области капитально отремонтировали более 50 сельских домов культуры. Кроме того, в 150 сельских ДК провели текущие ремонтные работы и обновили оборудование. На реализацию нацпроекта "Культура" в 2022 году направили 518 миллионов рублей, из которых 488 миллиона – федеральные средства. По объему финансирования Омская область — лидер в Сибирском федеральном округе.
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общество, россия, омская область, александр бурков
Омская область , Общество, Россия, Омская область, Александр Бурков
14:30 16.09.2022
 
В омском селе Яман открыли Дом культуры после капремонта

Глава Омской области принял участие в открытии после ремонта Дома культуры в селе Яман

CC BY 4.0 / Портал Правительства Омской области / В селе Яман Крутинского района после реконструкции открылся дом культуры
В селе Яман Крутинского района после реконструкции открылся дом культуры - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
CC BY 4.0 / Портал Правительства Омской области /
В селе Яман Крутинского района после реконструкции открылся дом культуры
Читать ria.ru в
ОМСК, 16 сен – РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков в пятницу принял участие в открытии после капитального ремонта почти 50-летнего дома культуры в селе Яман Крутинского района, сообщает региональное правительство.
Дом культуры был построен практически полвека назад и получил вторую жизнь благодаря нацпроекту "Культура". В двухэтажном здании отремонтировали стены, перегородки и полы, заменили все инженерные коммуникации. Строители установили пластиковые окна, отремонтировали кровлю и крыльцо. Кроме этого, для обновленного ДК закупили 150 кресел в зрительный зал, одежду для сцены, новое звуковое и световое оборудование. Общая сумма затрат на капремонт и оснащение яманского дома культуры составила 21,5 миллиона рублей.
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"Благодарю всех, кто дает возможность развивать таланты наших детей и взрослых — петь, танцевать, читать стихи. Теперь в Доме культуры есть все условия для этого. Все это в рамках нацпроекта "Культура" создано для людей, которые живут на селе, которые трудятся в интересах области и нашего российского государства. Спасибо президенту Владимиру Владимировичу Путину, который был инициатором принятия национальных проектов", - сказал Бурков.
Глава региона также поздравил жителей Ямана с 200-летием Омской области и поблагодарил всех, кто принимал участие в реконструкции ДК. Кульминацией мероприятия стало выступление старейшего творческого коллектива Омской области – Крутинского народного хора, который в этом году отмечает свое 90-летие.
В областном правительстве отметили, что за последние несколько лет по нацпроекту "Культура" в Омской области капитально отремонтировали более 50 сельских домов культуры. Кроме того, в 150 сельских ДК провели текущие ремонтные работы и обновили оборудование. На реализацию нацпроекта "Культура" в 2022 году направили 518 миллионов рублей, из которых 488 миллиона – федеральные средства. По объему финансирования Омская область — лидер в Сибирском федеральном округе.
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Омская областьОбществоРоссияОмская областьАлександр Бурков
 
 
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