https://ria.ru/20220916/okruzhenie-1817160829.html

ВСУ попали в тактическое окружение у границ Херсонской области

ВСУ попали в тактическое окружение у границ Херсонской области - РИА Новости, 16.09.2022

ВСУ попали в тактическое окружение у границ Херсонской области

Украинские подразделения попали в тактическое окружение на херсонском направлении, сообщил РИА Новости заместитель главы региональной администрации Кирилл... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T08:29

2022-09-16T08:29

2022-09-16T09:30

специальная военная операция на украине

херсонская область

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен — РИА Новости. Украинские подразделения попали в тактическое окружение на херсонском направлении, сообщил РИА Новости заместитель главы региональной администрации Кирилл Стремоусов.В конце августа ВСУ начали попытки контрнаступления на херсонском направлении. В российском Минобороны сообщали об отражении этих атак: украинская армия несет большие потери в живой силе и технике.Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую. Там работают новые администрации, вещают российские телеканалы и радиостанции, введен в оборот рубль. Оба региона объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220915/spetsoperatsiya-1817012457.html

херсонская область

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

херсонская область , вооруженные силы украины