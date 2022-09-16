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ВСУ попали в тактическое окружение у границ Херсонской области - РИА Новости, 16.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220916/okruzhenie-1817160829.html
ВСУ попали в тактическое окружение у границ Херсонской области
ВСУ попали в тактическое окружение у границ Херсонской области - РИА Новости, 16.09.2022
ВСУ попали в тактическое окружение у границ Херсонской области
Украинские подразделения попали в тактическое окружение на херсонском направлении, сообщил РИА Новости заместитель главы региональной администрации Кирилл... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T08:29
2022-09-16T09:30
специальная военная операция на украине
херсонская область
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен — РИА Новости. Украинские подразделения попали в тактическое окружение на херсонском направлении, сообщил РИА Новости заместитель главы региональной администрации Кирилл Стремоусов.В конце августа ВСУ начали попытки контрнаступления на херсонском направлении. В российском Минобороны сообщали об отражении этих атак: украинская армия несет большие потери в живой силе и технике.Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую. Там работают новые администрации, вещают российские телеканалы и радиостанции, введен в оборот рубль. Оба региона объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220915/spetsoperatsiya-1817012457.html
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херсонская область , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
08:29 16.09.2022 (обновлено: 09:30 16.09.2022)
 
ВСУ попали в тактическое окружение у границ Херсонской области

Замглавы Херсонской ВГА Стремоусов заявил, что часть сил ВСУ взяли в тактическое окружение

© РИА Новости / Константин МихальчевскийРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Российский военнослужащий. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен — РИА Новости. Украинские подразделения попали в тактическое окружение на херсонском направлении, сообщил РИА Новости заместитель главы региональной администрации Кирилл Стремоусов.

"В реке Ингулец поднялся уровень воды, нарушив возведенные украинскими войсками переправы с правого на левый берег у границ Херсонской области. Сейчас они фактически остались без снабжения и оказались в тактическом окружении, прижатые к воде. У них там бедственное положение", — сказал он.

В конце августа ВСУ начали попытки контрнаступления на херсонском направлении. В российском Минобороны сообщали об отражении этих атак: украинская армия несет большие потери в живой силе и технике.
Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую. Там работают новые администрации, вещают российские телеканалы и радиостанции, введен в оборот рубль. Оба региона объявили о планах войти в состав России.

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