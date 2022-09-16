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Украинские военные обстреляли два населенных пункта в ДНР
Украинские военные обстреляли два населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 16.09.2022
Украинские военные обстреляли два населенных пункта в ДНР
Украинские войска примерно за два часа обстреляли населенные пункты Донецк и Гольмовский в Донецкой Народной Республике из крупнокалиберных орудий, заявило в... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T18:11
2022-09-16T18:11
2022-09-16T18:11
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 16 сен - РИА Новости. Украинские войска примерно за два часа обстреляли населенные пункты Донецк и Гольмовский в Донецкой Народной Республике из крупнокалиберных орудий, заявило в пятницу представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 16.10 (время совпадает с мск - ред.) - н.п. Красногоровка – г. Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметров; 17.06 - н.п. Нетайлово – г. Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров... 17.10 - н.п. Красногоровка – г. Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Кроме того, ведомство сообщило, что в 17.40 украинские войска выпустили семь снарядов калибром 152 миллиметров по Гольмовскому в ДНР, а в 17.56 еще шесть снарядов калибром 152 миллиметра по Киевскому району Донецка.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, Украина
Украинские военные обстреляли два населенных пункта в ДНР
СЦКК ДНР: украинские военные обстреляли Донецк и Гольмовский