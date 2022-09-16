https://ria.ru/20220916/obstrel-1817331591.html
Украинские войска обстреляли медицинский колледж в Херсонской области
Украинские войска обстреляли медицинский колледж в Херсонской области - РИА Новости, 16.09.2022
Украинские войска обстреляли медицинский колледж в Херсонской области
Украинские войска в четверг вечером нанесли ракетный удар по зданию медицинского колледжа в Бериславе, пострадавших нет, сообщает в пятницу администрация... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T16:39
2022-09-16T16:39
2022-09-16T16:39
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
вооруженные силы украины
украина
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/14/1803681316_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_b85c674e08019de4ed2c7971b202f3cf.jpg
ХЕРСОН, 16 сен – РИА Новости. Украинские войска в четверг вечером нанесли ракетный удар по зданию медицинского колледжа в Бериславе, пострадавших нет, сообщает в пятницу администрация Каховского района Херсонской области."Вчера, 15 сентября 2022 года, в 20.30 ВСУ в очередной раз выпустили ракеты по городу Берислав Херсонской области. Под обстрелы попал и Бериславский медицинский колледж, подведомственный министерству здравоохранения Херсонской области", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале администрации района. В администрации подчеркнули, что в медколледже военные и техника не располагаются."Российскими системами ПВО большинство ракет были сбиты в небе. Однако несколько взорвались неподалеку от медицинского колледжа. В результате выбиты окна учреждения и снесены крыши близстоящих домов. По счастливой случайности, занятия пока в колледже не начались. Поэтому, к счастью, никто не пострадал", - уточнили в администрации.
https://ria.ru/20220915/kakhovka-1817093881.html
херсонская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/14/1803681316_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_c0c89f8edb4e77b6ea03dd1f62e1b726.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, херсонская область , вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Украинские войска обстреляли медицинский колледж в Херсонской области
ВСУ нанесли ракетный удар по медицинскому колледжу в Бериславе Херсонской области