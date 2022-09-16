Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска обстреляли медицинский колледж в Херсонской области - РИА Новости, 16.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220916/obstrel-1817331591.html
Украинские войска обстреляли медицинский колледж в Херсонской области
Украинские войска обстреляли медицинский колледж в Херсонской области - РИА Новости, 16.09.2022
Украинские войска обстреляли медицинский колледж в Херсонской области
Украинские войска в четверг вечером нанесли ракетный удар по зданию медицинского колледжа в Бериславе, пострадавших нет, сообщает в пятницу администрация... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T16:39
2022-09-16T16:39
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
вооруженные силы украины
украина
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/14/1803681316_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_b85c674e08019de4ed2c7971b202f3cf.jpg
ХЕРСОН, 16 сен – РИА Новости. Украинские войска в четверг вечером нанесли ракетный удар по зданию медицинского колледжа в Бериславе, пострадавших нет, сообщает в пятницу администрация Каховского района Херсонской области."Вчера, 15 сентября 2022 года, в 20.30 ВСУ в очередной раз выпустили ракеты по городу Берислав Херсонской области. Под обстрелы попал и Бериславский медицинский колледж, подведомственный министерству здравоохранения Херсонской области", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале администрации района. В администрации подчеркнули, что в медколледже военные и техника не располагаются."Российскими системами ПВО большинство ракет были сбиты в небе. Однако несколько взорвались неподалеку от медицинского колледжа. В результате выбиты окна учреждения и снесены крыши близстоящих домов. По счастливой случайности, занятия пока в колледже не начались. Поэтому, к счастью, никто не пострадал", - уточнили в администрации.
https://ria.ru/20220915/kakhovka-1817093881.html
херсонская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/14/1803681316_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_c0c89f8edb4e77b6ea03dd1f62e1b726.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, херсонская область , вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
16:39 16.09.2022
 
Украинские войска обстреляли медицинский колледж в Херсонской области

ВСУ нанесли ракетный удар по медицинскому колледжу в Бериславе Херсонской области

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие ведут огонь
Украинские военнослужащие ведут огонь - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие ведут огонь. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕРСОН, 16 сен – РИА Новости. Украинские войска в четверг вечером нанесли ракетный удар по зданию медицинского колледжа в Бериславе, пострадавших нет, сообщает в пятницу администрация Каховского района Херсонской области.
"Вчера, 15 сентября 2022 года, в 20.30 ВСУ в очередной раз выпустили ракеты по городу Берислав Херсонской области. Под обстрелы попал и Бериславский медицинский колледж, подведомственный министерству здравоохранения Херсонской области", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале администрации района. В администрации подчеркнули, что в медколледже военные и техника не располагаются.
"Российскими системами ПВО большинство ракет были сбиты в небе. Однако несколько взорвались неподалеку от медицинского колледжа. В результате выбиты окна учреждения и снесены крыши близстоящих домов. По счастливой случайности, занятия пока в колледже не начались. Поэтому, к счастью, никто не пострадал", - уточнили в администрации.
Осколок снаряда РСЗО HIMARS, из которых ВСУ обстреляли Новую Каховку - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
15 сентября, 18:45Специальная военная операция на Украине
ВСУ нанесли удар по Новой Каховке из HIMARS, разрушена школа
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонская областьВооруженные силы УкраиныУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала