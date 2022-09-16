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Украинские войска обстреляли медицинский колледж в Херсонской области

Украинские войска обстреляли медицинский колледж в Херсонской области - РИА Новости, 16.09.2022

Украинские войска обстреляли медицинский колледж в Херсонской области

Украинские войска в четверг вечером нанесли ракетный удар по зданию медицинского колледжа в Бериславе, пострадавших нет, сообщает в пятницу администрация... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T16:39

2022-09-16T16:39

2022-09-16T16:39

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ХЕРСОН, 16 сен – РИА Новости. Украинские войска в четверг вечером нанесли ракетный удар по зданию медицинского колледжа в Бериславе, пострадавших нет, сообщает в пятницу администрация Каховского района Херсонской области."Вчера, 15 сентября 2022 года, в 20.30 ВСУ в очередной раз выпустили ракеты по городу Берислав Херсонской области. Под обстрелы попал и Бериславский медицинский колледж, подведомственный министерству здравоохранения Херсонской области", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале администрации района. В администрации подчеркнули, что в медколледже военные и техника не располагаются."Российскими системами ПВО большинство ракет были сбиты в небе. Однако несколько взорвались неподалеку от медицинского колледжа. В результате выбиты окна учреждения и снесены крыши близстоящих домов. По счастливой случайности, занятия пока в колледже не начались. Поэтому, к счастью, никто не пострадал", - уточнили в администрации.

https://ria.ru/20220915/kakhovka-1817093881.html

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Кирилл Волков

в мире, херсонская область , вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр