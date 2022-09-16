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При обстреле Донецка пострадали два мирных жителя
При обстреле Донецка пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 16.09.2022
При обстреле Донецка пострадали два мирных жителя
Двое мирных жителей пострадали при обстреле украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщил в пятницу штаб территориальной обороны Донецкой Народной... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T16:35
2022-09-16T16:35
2022-09-16T16:35
специальная военная операция на украине
донецк (днр)
в мире
петровский район
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 16 сен – РИА Новости. Двое мирных жителей пострадали при обстреле украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщил в пятницу штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."При обстреле жилых кварталов Петровского района Донецка украинские боевики ранили мужчину 1969 года рождения рядом с ГБ №14, а также женщину 1953 года рождения по улице Стаханова", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Ранее представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что в 10.43 мск украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка шесть снарядов калибром 152 миллиметра, а в 12.55 мск - пять снарядов калибром 152 миллиметра.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецк (днр), в мире, петровский район, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Донецк (ДНР), В мире, Петровский район, Донецкая Народная Республика
При обстреле Донецка пострадали два мирных жителя
Штаб теробороны: при обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадали два мирных жителя