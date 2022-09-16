https://ria.ru/20220916/obstrel-1817281298.html
Украинские военные обстреляли больницы в Донецке
Украинские военные обстреляли больницы в Донецке - РИА Новости, 16.09.2022
Украинские военные обстреляли больницы в Донецке
Две больницы в Петровском районе Донецка повреждены в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр столицы Донецкой Народной Республики Алексей... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T14:57
2022-09-16T14:57
2022-09-16T15:17
специальная военная операция на украине
в мире
алексей кулемзин (донецк)
донецк (днр)
донецкая народная республика
петровский район
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ДОНЕЦК, 16 сен — РИА Новости. Две больницы в Петровском районе Донецка повреждены в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр столицы Донецкой Народной Республики Алексей Кулемзин."В Петровском районе в результате обстрела повреждено остекление зданий двух медицинских учреждений — ЦГБ № 14 и психиатрической больницы № 1", — написал он в своем Telegram-канале.Ранее представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что в 10:43 мск украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка шесть снарядов калибра 152 миллиметра, а в 12:55 мск — пять снарядов калибра 152 миллиметра.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, алексей кулемзин (донецк), донецк (днр), донецкая народная республика, петровский район
Специальная военная операция на Украине, В мире, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, Петровский район
14:57 16.09.2022 (обновлено: 15:17 16.09.2022)
Украинские военные обстреляли больницы в Донецке
Мэр Кулемзин сообщил об обстреле со стороны ВСУ двух больниц в Донецке